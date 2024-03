“Narcisismo, istruzioni per l’uso”, presentato all’Università per Stranieri di Reggio Calabria il libro della psicologa Guarna

Prevenire l’abuso e la manipolazione narcisistica fornendo gli strumenti necessari per riconoscerla ed evitare di diventarne vittime. È questo l’obiettivo del libro scritto dalla psicologa Maria Pia Guarna, dal titolo “Narcisismo, istruzioni per l’uso” (La Rosa nel pozzo Edizioni), presentato nei giorni scorsi presso l’Università per stranieri di Reggio Calabria, alla presenza del prof. Vincenzo Maria Romeo, direttore scientifico SPPG e del dott. Gabriele Romeo, fondatore e coordinatore didattico SPPG.

“Come psicologa mi sono sentita in dovere di dare più informazioni possibili su come riconoscere e gestire un abuso o una manipolazione psicologica – afferma la dottoressa Guarna – perché questa problematica ha raggiunto un livello di incidenza mediatica a livello globale e lo possiamo evincere dai media che quasi ogni giorno danno notizie di femminicidi o violenze domestiche”.

“Narcisismo, istruzioni per l’uso”, come suggerisce il titolo, è un vero e proprio manuale in cui sono riportati tutti i funzionamenti del narcisista e i possibili risvolti psicologici sulle sue vittime. Ma non solo: nel manuale sono fornite preziose informazioni affinché la “vittima” sappia come muoversi per uscire da una relazione abusante con meno sofferenze possibili, mettendo in atto una serie di azioni necessarie ad allontanare il narcisista ed evitare tragici epiloghi. L’opera è una fusione fra teorie psicologiche classiche e approcci contemporanei, in tal modo la conoscenza della patologia non solo viene resa accessibile al pubblico interessato, ma riesce anche a catturare l’attenzione di chiunque desideri approfondire la propria comprensione sul comportamento umano nelle relazioni post era digitale.

“Attraverso una sintesi accurata di teorie e ricerche – afferma il dottor Gabriele Romeo – il lettore sarà condotto in un viaggio interessante nelle dinamiche complesse che governano il comportamento umano fornendo una prospettiva equilibrata sul narcisismo che, combinata alla sua rilettura e alla comprensione delle sfumature delle relazioni interpersonali, rende questo libro una risorsa interessante per molti. Il testo – prosegue Romeo – attinge ad una esaustiva gamma di fonti, dai classici della psicoanalisi alle linee teoriche più contemporanee. Si va dalle opere pionieristiche di Sigmund Freud, che ha introdotto il concetto di narcisismo nella teoria psicoanalitica, ai fondamentali contributi dati alle neuroscienze contemporanee da Kohut, Kernberg e Gabbard”.

“Conclude il tomo una brillante esposizione di casi clinici riguardanti l’abuso narcisistico. In questi il lettore potrà facilmente immedesimarsi e potrà prendere una posizione critica rispetto a questo fenomeno – afferma il prof. Vincenzo Maria Romeo – Una sorta di cartina di tornasole per chi ha voglia di porsi una domanda sulle nostre identità e sulle dinamiche sociali, attraverso una linea che invogli il lettore a sentirsi pronto e responsabile dinnanzi alle dinamiche interpersonali nelle quali riuscirà a riconoscere e a riconoscersi e ciò significa fare prevenzione e avere la possibilità di raccontarsi e chiedere aiuto”.