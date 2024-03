A Mannoli di Santo Stefano in Aspromonte un annullo filatelico sullo Yarn Bombing

In occasione della presentazione del progetto “Yarn Bombing” a Mannoli di Santo Stefano in Aspromonte, domenica 10 marzo, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Progetto Yarn Bombing: l’arte ritorna e Mannoli si adorna – Opere di filati delle donne per le donne”.

Nello stesso giorno, dalle ore 15 alle 19 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo stand di Poste Italiane che verrà allestito in via Nazionale a Mannoli di Santo Stefano in Aspromonte.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Reggio Calabria – Ufficio postale di Reggio Calabria centro, Sportello filatelico Via Miraglia, 14 – 89125 Reggio Calabria.