A Roma un convegno su Francesco Perri e la presentazione del numero monografico della rivista “Mosaico Italiano” a lui dedicato

Il 12 febbraio a Roma, nelle sale di Palazzo Caetani, dove ha sede la Fondazione “Camillo Caetani”, è stato presentato il numero monografico della rivista “Mosaico Italiano”, diretta dal professor Fabio Pierangeli, docente dell’Università di Tor Vergata di Roma, dedicato interamente allo scrittore Francesco Perri. Dal contenuto ricchissimo della rivista, che si può leggere e scaricare sul sito web del Centro Studi “Francesco Perri” (www.francescoperri.com), è nata l’idea di presentare l’opera dello scrittore, mettendo in evidenza gli stretti rapporti dei suoi scritti con gli eventi storici di cui è stato testimone e protagonista negli anni Venti del secolo scorso.

Da qui il titolo dell’evento: “Francesco Perri, dalla storia alla letteratura”. Si è parlato, quindi, dei romanzi “Emigranti” (di recente ripubblicato da Rubbettino) e “I Conquistatori” (Laruffa) e anche – più in generale – della figura dell’artista e della sua coerenza etica, che ha trovato espressione in queste due opere strettamente legate all’attualità drammatica del primo dopoguerra: dall’occupazione delle terre agricole da parte dei contadini, in “Emigranti”, allo scontro tra i fasci di combattimento e il movimento degli operati nelle aree agricole del paese, quali la Lomellina, dove Francesco Perri visse per un paio di anni, diventando testimone di eventi violenti e drammatici, nei “Conquistatori” .

Dopo i saluti del presidente della Fondazione Caetani, il prof. Antonio Rodinò di Milione, che ha ricordato le proprie origini calabresi, il prof. Fabio Pierangeli è intervenuto con competenza e passione a illustrare il numero della rivista e la figura di grande scrittore di Francesco Perri.

La ricercatrice dell’Università di Tor Vergata, Elisiana Fratocchi, che ha moderato l’evento, ha intervistato la nipote dello scrittore, Giulia Perri, avvocato e scrittrice, che – nella sua qualità anche di Presidente del Centro Studi Francesco Perri – ha raccontato come è nata l’idea del Centro Studi, durante il primo lockdown del 2020, e di come un gruppo di persone appassionate abbia saputo lavorare insieme per diffondere le opere e far conoscere la figura e i valori etici dello scrittore.

Pierangelo Lombardi, docente di Storia Contemporanea all’Università di Pavia, collegato da remoto, ha narrato le genesi e l’importanza anche come fonte storica del romanzo “I Conquistatori”, ambientato nelle campagne della Lomellina nel periodo 1920/21, definendo l’opera un vero e proprio “libro di battaglia”, come lo aveva considerato – a suo tempo – lo stesso Perri.

La prof.ssa Carla Palmese ha tracciato una linea di contatto tra “Emigranti” del 1927 e la situazione attuale dell’emigrazione, mettendo in risalto le affinità dell’opera letteraria con il film di Matteo Garrone “Io capitano”.

Daniel Raffini, ricercatore dell’Università di Tor Vergata, ha illustrato con competenza e passione il pamphlet “Il fascismo”, che Francesco Perri scrisse nel 1922 prima della marcia su Roma, denunciando le caratteristiche del fascismo e del regime fascista che si sarebbe instaurato di lì a poco, con lucidità e passione politica e scrittura veemente.

Ha chiuso i lavori il Francesco Violi, del Centro Studi, insegnante di letteratura e storia alle scuole superiori di Torino, che ha concentrato la sua attenzione sul periodo forse meno noto di Francesco Perri: le opere degli anni ’30 e quelle che pubblicò negli anni ’40. Libri in cui la denuncia della situazione politica del paese era obbligatoriamente “spostata” in epoche remote o nascosta dietro trame narrative apparentemente “leggere”, ma in cui l’impegno era ben evidente e la qualità della scrittura degna di uno scrittore dalla penna elegante e sicura, che vale la pena di rileggere anche nelle scuole, come la Regione Calabria ha deliberato di fare, di recente, con meritoria iniziativa.

Il pomeriggio è stato un successo, con una sala piena e attenta e un pubblico numeroso, che seguiva l’evento sulla diretta youtube sul canale della Fondazione Caetani, per ascoltare i messaggi di uno scrittore e intellettuale che ci sa parlare anche oggi, suscitando emozione e interesse.