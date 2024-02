All’Einaudi-Alvaro di Palmi un convegno per discutere delle opportunità occupazionali in agricoltura

Lo scorso 8 febbraio presso la Sala Conferenze dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” si è svolto il convegno “Opportunità occupazionali in Agricoltura. Professionalizzazione dei Giovani: esigenza di figure specializzate nel Settore agricolo e forestale”. Dopo i saluti istituzionali della DS Eva Raffaella Nicolò e del sindaco di Palmi, l’avvocato Giuseppe Ranuccio, la discussione sull’importante tema è stata animata da una serie di figure fortemente impegnate nei loro settori di competenza per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria agricola quale sbocco occupazionale per i giovani del nostro territorio: i consiglieri regionali Giuseppe Mattiani e Domenico Giannetta, il Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria Giuseppe Zimbalatti, il presidente regionale dei dottori agronomi e dottori forestali della Calabria Antonino Sgrò, il dottore agronomo Michele Valenzise, l’amministratore della Checks SPA Vincenzo Pompilio, il presidente della società cooperativa agricola OLIVOLIO Francesco Macrì.

È stato dato inoltre ampio spazio alle preziose e sentite testimonianze di ex allievi dell’ITA “Einaudi-Alvaro” di Palmi, Carlo Todaro, amministratore della cooperativa AGRILUB, e Girolamo de Giglio, dottore in Scienze Agrarie e imprenditore agricolo. Ha moderato l’incontro il giornalista Domenico Latino.