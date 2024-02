Nel 2024 la Famiglia Salesiana di tutto il mondo celebrerà il secondo centenario del sogno che Giovannino Bosco – il futuro Don Bosco – fece nel 1824, all’età di nove anni.

Il 2023 -24 è un anno particolare per la Famiglia Salesiana di Bova Marina. Saranno infatti festeggiati i 125 anni della presenza salesiana a Bova Marina (RC).

Per celebrare queste due importanti ricorrenze, l’ Associazione Culturale CGS SALES – APS, associazione no profit operante all’interno dell’Oratorio Salesiano di Bova Marina (RC), con il patrocinio della Fondazione “C. Marzano” Onlus, ha deciso di bandire un concorso dal titolo “TUTTO COMINCIA DA UN SOGNO” rivolto agli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado.

Dopo 125 anni, l’Opera Salesiana di Bova Marina continua a svolgere la sua missione, cercando di interpretare i bisogni, a raccogliere le sollecitazioni e ad intuire le speranze della gioventù sempre più bisognosa di essere tutelata e aiutata.

I campi di azione sono mutati e gli stili educativi si sono evoluti. Oggi ci troviamo di fronte a una scoraggiante povertà educativa e di fronte ad una gioventù che non sembra avere voglia di futuro e di fare determinate di scelte. Neet, depressi post pandemici, nativi digitali soli con i loro freddi aggeggi elettronici: ai ragazzi per strada sono seguiti quelli lasciati in compagnia dello smartphone.

La proposta di don Bosco può essere rilanciata e può rivivere coniugata in questa nuova realtà solo se si ha la stessa passione del Santo, la sua capacità di scommettere su giovani, individuando quel tanto a lui caro “punto accessibile al bene” che ogni giovane possiede.

Dare un significato su come spendere la propria esistenza migliorando il mondo, affermare il diritto d’ogni persona e dei più deboli ad avere una vita dignitosa e trasformare attraverso questi la società degli adulti. Tutto questo ed altro può ancora dare san Giovanni Bosco, purché lo si sappia far ritornare non soltanto con le parole di un canto popolare ancora fra i suoi seguaci ma nel metodo, nelle virtù e nella concretezza progettuale dei suoi sogni.

Il Concorso è suddiviso in tre categorie: JUNIOR: Alunni classi primo, secondo, terzo e quarto anno della scuola primaria, MIDDLE-LEVEL: Alunni classi quinto anno scuola primaria e alunni della scuola secondaria di primo grado e SENIOR: Alunni classi biennio delle scuole secondarie di secondo grado, ed è articolato in due sezioni:

Sezione artistica, dedicata alle Categorie A e B;

Sezione letteraria, dedicata alle Categorie B e C.

Per la sezione artistica, i partecipanti dovranno realizzare un’illustrazione creata con qualsiasi tecnica, che rappresenti – partendo dal sogno dei nove anni del piccolo Giovannino Bosco – un sogno, un’aspettativa, un desiderio da realizzare. Il disegno dovrà essere accompagnato da un titolo.

Per la sezione letteraria, i candidati dovranno sviluppare un elaborato sulla base della seguente traccia:

«Un sogno cambiò la vita al piccolo Giovanni Bosco. Fu, per lui, “guida” e sentiero su cui percorrere i propri passi. E, tu, come Giovannino, hai un sogno che tieni lì, dentro il tuo cuore, custodito e segreto? Un pensiero, un desiderio che speri di poter realizzare e che rappresenta uno stimolo, un motivo di felicità, un valore aggiunto alla tua vita? Cosa fai e come ti stai impegnando affinché, un giorno, questo sogno possa diventare realtà? Esprimi le tue riflessioni».

La partecipazione è libera e gratuita e si potrà partecipare inviando un unico elaborato entro e non oltre il 15 Marzo 2024.