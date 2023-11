Il 24 novembre a Reggio Calabria la manifestazione contro tutte le guerre

“Non possiamo assistere impotenti e indifferenti ad una deriva di violenze, di stragi e di guerra che segna da tempo immemorabile i rapporti israelo-palestinesi e che nelle ultime settimane, dopo le agghiaccianti azioni terroristiche di Hamas, mostra gli orrori delle rappresaglie israeliane persino negli ospedali, senza alcun rispetto del diritto umanitario internazionale.

Con questa consapevolezza e sulla base di un documento largamente discusso e condiviso, abbiamo costituito un COORDINAMENTO REGGINO CONTRO TUTTE LE GUERRE, che ha deciso di programmare una pubblica iniziativa per manifestare il ripudio della guerra sancito dall’articolo 11 della nostra Costituzione prima ancora dell’approvazione dello Statuto dell’ONU, fondata per risolvere le controversie internazionali in maniera pacifica.

L’iniziativa promossa dal “Coordinamento reggino” indica una strada da percorrere: sostenere i movimenti pacifisti palestinesi e israeliani per contrastare sia le politiche del terrorismo, della violenza, delle stragi e della guerra sia il proliferare dell’islamofobia e dell’antisemitismo.

La manifestazione è programmata a Reggio Calabria in Piazza Italia, dalle ore 16:00 alle ore 19:00 di venerdì 24 novembre. Abbiamo scelto una data che si colloca tra la Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza e la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, bambini e donne che proprio durante tutti i conflitti subiscono le più brutali violenze.

Non sono previsti interventi ma solo i contributi (letture, musica e teatro) di quanti hanno risposto positivamente all’appello del coordinamento: Anna Calarco e Gaetano Tramontana di Spazio Teatro; Natale Scordo, poeta; Gabriele Irto del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”; Nanni Barbaro, scrittore e cantante; Fulvio Cama, cantautore; Carlo Giordano, cantante; Michelangelo Giordano, cantautore, accompagnato dal Maestro Adolfo Zagari alla fisarmonica.

Alla manifestazione hanno dato adesione, concedendo il patrocinio morale, la Città Metropolitana, il cui Consiglio ha approvato una mozione contro la guerra, ed il Comune di Reggio Calabria.

Il COORDINAMENTO reggino fa appello alle Istituzioni, ai Sindaci, alle Chiese ed alle Comunità religiose, alle organizzazioni sindacali, politiche e studentesche, ai movimenti, alle cittadine e ai cittadini, invitandoli a partecipare alla manifestazione senza bandiere di parte, utilizzando soltanto bandiere della Pace e bandiere dell’ONU.

Hanno aderito: Laboratorio politico Patto Civico; Associazione culturale “Alioscia”; Centro “Agape”; FLC CGIL; SPI CGIL; Coro “Cantorion”; Associazione culturale “Spazio teatro”; Organizzazione di volontariato “Mondo in piazza”; Domenico Gallo, Coordinamento di Democrazia Costituzionale“.

Così in una nota il Coordinamento reggino contro tutte le guerre.