Venerdì a Palmi la presentazione del romanzo “Bella Calabria. Compreso l’omicidio”

Venerd 17 alle 18:30 al Ristorante La Collina a Palmi (appena visitato da Linea Verde, per parlare di stroncatura), il romanzo che tanto successo ha fatto a Roma al lancio alla Camera dei Deputati “Bella Calabria. Compreso l’omicidio”

Un romanzo che parla della città metropolitana di Reggio Calabria, Palmi, Chianalea, Cannitello, Bagnara, Bova, Polsi, Seminara, spaziando tra la ionica e la tirrenica e chiaro Reggio Calabria.

Un romanzo che naviga tra archeologia, familia, tradizioni, religiosità e malaffare, tra il bene ed il male, ambientato negli anni ottanta, uno spaccato di un’epoca che rimarrà nel passato e sul libro che sarà presentato.

L’evento con la presenza dell’autrice, la scrittrice tedesca Barbara Collet, sarà completato dal giornalista Damiano Tripodi, come moderatore e dal responsabile della versione in italiano, il giornalista Andrea Ruggeri.

Il romanzo ha riscosso molto successo in Germania, e non poteva non essere tradotto in italiano, visto il luogo degli eventi nella provincia di Reggio Calabria.

Avendo come sede di realizzazione proprio Palmi, li avverrà la presentazione in Calabria, proprio dove domenica il programma Linea Verde ha cominciato il suo programma.

Il ristorante ha una grande capienza quindi potrete invitare quanti amici vorrete, ma la vostra presenza sarà importantissima, poi se uno vuole provare i cibi della chef Mimma, uno dei personaggi di Linea Verde di domenica 12 novembre, lei sarà lieta di servirvi, se invece volete passare una serata con un flut di prosecco e molta cultura, sarete serviti lo stesso.