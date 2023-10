Dall’Ospedale di Comunità di Oppido Mamertina, al Consultorio, all’Infermiere di famiglia: obiettivo, una efficace sanità territoriale

Nel monitoraggio del mese di ottobre degli interventi di Edilizia Sanitaria previsti dalla Missione 6 del PNRR abbiamo riscontrato, come nei mesi precedenti, il permanere delle criticità in merito al mancato allineamento del quadro economico, del piano dei costi e dei finanziamenti, infatti leggiamo: “che i dati, al 15 ottobre, non sono stati caricati e, pertanto, sono state avviate con i RUP le procedure di allineamento volte a sanare tali criticità”. Ricordiamo che nel “Programma di Edilizia Sanitaria del PNRR” è prevista la trasformazione dell’ex ospedale Maria Pia di Savoia in “Ospedale di Comunità” che dovrà contribuire al potenziamento della medicina territoriale che chiediamo sia rivoluzionata con la presenza dell’infermiere di famiglia che svolgerà attività di prevenzione, di promozione della salute, di percorsi di presa in carico delle persone affette da malattie croniche garantendo le cure a domicilio e la continuità delle cure. Chiediamo molto ? Certamente No !

Abbiamo apprezzato la parziale riapertura del Consultorio Familiare con la presenza di un ginecologo due volte la settimana…attendiamo l’ostetrica, lo psicologo e l’assistente sociale perché il “Consultorio” possa svolgere le importanti funzioni previste dal Progetto Obiettivo Materno-Infantile.

Pertanto chiediamo alla Direttrice Generale Di Furia di essere rassicurati in merito al rispetto della tempistica dell’Ospedale di Comunità, al completamento del personale del Consultorio Familiare ed all’invio dell’infermiere di famiglia che in collaborazione con i medici di medicina generale, con i pediatri e con il Distretto dia risposte ai bisogni assistenziali della persona e della famiglia.