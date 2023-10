Bergarè 2023: dal 26 al 29 ottobre l’evento sul bergamotto a Reggio Calabria fra talk ed esposizioni

Tre giorni di mostre, workshop, esposizioni, talk show e confronti, degustazione di prodotti di pasticceria e gelateria, e cucina. È Bergaré 2023, l’evento di promozione e valorizzazione del bergamotto di Reggio Calabria, organizzato da Camera di commercio, Consorzio per la tutela del bergamotto di Reggio, Città e Città Metropolitana assieme ad Enti, associazioni e le imprese del territorio e gli operatori della filiera.

Il Castello Aragonese, dal 26 al 29 ottobre, diventerà la location per la promozione del Bergamotto di Reggio con importanti presenze del mondo della profumeria mondiale e giornalisti del settore per raccontare ed approfondire le potenzialità e l’indotto, anche comunicativo, del bergamotto, tra cui, Peppone Calabrese della trasmissione “Linea Verde” di Rai Uno e Tiziana di Masi “La Signora in dolce”.

“E’ una seconda edizione che si annuncia più importante della precedente – commenta Ninni Tramontana, presidente della Camera di commercio -. Nel villaggio che allestiremo dentro e fuori il Castello, ci saranno decine di aziende che esporranno prodotti al bergamotto, laboratori di pasticceria, chef stellati, e profumeria con Djor, Chanel e Acqua di Parma. Sarà una quattro giorni dedicata al bergamotto a 360 gradi per trasferire questa icona della città al Paese Italia, promozione di prodotto, ma anche di un territorio in una prospettiva turistica”.

Carmelo Versace, sindaco ff della Città Metropolitana, sottolinea il primo obiettivo raggiunto con il piano marketing che ha permesso di fissare il logo di “Bergamotto di Reggio Calabria”, “che oggi diventa anche il punto di riferimento del nostro territorio ma ora è tempo di raccontarlo meglio anche al di fuori del nostro territorio”. “Bergaré 2023 è già stato promosso alla recente Ttg Travel Experience di Rimini – ha rivelato il sindaco ff della città Paolo Brunetti -. Abbiamo riscontrato un grande interesse e soprattutto ricevuto grande apprezzamento per il gelato al Bergamotto di Reggio Calabria, che abbiamo fatto assaggiare in quella occasione”.

“Vogliamo promuovere il principe mondiale degli agrumi – propone Davide De Stefano della gelateria Cesare – che per noi non è tipicità, ma unicità del nostro territorio”.