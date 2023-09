Luigi de Magistris presenta il suo nuovo libro “Fuori dal sistema” a Reggio Calabria

Luigi de Magistris presenterà il suo ultimo libro Fuori dal sistema” (Piemme) mercoledì 27 settembre alle ore 18,00 alla libreria Ave Ubik di Reggio Calabria. L’incontro presentato dalla giornalista Cristina Marra avrà anche momenti musicali con le letture sceniche e l’esecuzione di brani della cantante Roberta Cullari accompagnata dal chitarrista Alessandro Calcaramo.

Il libro:La storia di Luigi de Magistris è la storia di un uomo delle istituzioni tradito, più volte, dalle stesse istituzioni. In “Fuori dal sistema” racconta, a partire da giovane magistrato in Calabria, del suo essere in prima linea nelle indagini su un inquietante intreccio di corruzione, mafie, logge e lobby radicate nello Stato. Un sistema che depreda il denaro pubblico e coinvolge politici, grandi imprese, settori della magistratura con il collante della massoneria deviata. Giunto al cuore del sistema, de Magistris viene però travolto da interrogazioni parlamentari, ispezioni, procedimenti disciplinari e penali, bombardamenti istituzionali fin dai vertici più alti dello Stato fino a quando infine gli viene strappata la toga di dosso. De Magistris decide di proseguire in direzione ostinata e contraria, per dimostrare che si può stare nelle istituzioni ma fuori dal sistema. Nel 2011 viene eletto sindaco di Napoli: una rivoluzione che ha trasformato il capoluogo della regione Campania nella città dell’acqua pubblica, dei beni comuni, del riscatto culturale e turistico. Il libro vuole essere anche uno sguardo rivolto al futuro del Paese oppresso, per l’ex magistrato, non solo dal sistema criminale che egli stesso ha combattuto da pubblico ministero, ma anche da un pensiero unico liberista contro cui de Magistris intende proporre un’ alternativa, per l’ambiente, la dignità del lavoro, la pace, la lotta alle mafie, la sanità e la scuola pubblica.