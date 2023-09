“Perchè Berlinguer era una brava persona”, Benestare celebra Enrico Berlinguer nel centenario della sua nascita

In occasione del centenario della nascita di Enrico Berlinguer, nelle giornate del 27 e 28 settembre si terrà la manifestazione “Perchè Berlinguer era una brava persona”. La celebrazione si svolgerà in concomitanza con la XIV edizione dei Catoja in Festa 2023 il tradizionale evento popolare nato dalla volontà di far rivivere le antiche case di gesso del centro storico di Benestare e promosso dall’amministrazione comunale che si svolgerà dal 27 settembre al 1 ottobre.

La manifestazione è motivo di orgoglio per Benestare e per l’intera regione. Il progetto è stato infatti selezionato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri insieme a sole altre sei città italiane (Roma, Firenze, Pescara, Pistoia, Venezia, Soave), per celebrare la figura del grande statista scomparso. Benestare risulta dunque l’unico Comune del Sud ad aver colto l’opportunità del bando per il finanziamento delle celebrazioni del centenario della nascita di Enrico Berlinguer.

Un significativo primato, che unito ad altri elementi di interesse rendono il borgo di Benestare unico. È Benestare, infatti, a essere teatro della prima rivolta contadina di Calabria (1906) ed è sempre Benestare a essere l’unico centro storico d’Italia costituito in prevalenza di case costruite in gesso. Tutto ciò contribuisce non poco a delineare una identità, sempre meglio definita, di questo borgo che ha tutta l’intenzione di divenire parte attiva e importante della crescita socio-culturale del nostro comprensorio e della nostra regione.