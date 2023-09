Reggio: il 15 settembre “Omaggio a Yves Bonnefoy nel centenario della nascita (1923 – 2023): su alcune traduzioni italiane di sue opere recenti”

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, con il patrocinio morale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Reggio Calabria e dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, venerdì 15 settembre, alle ore 16:45, nella Sala Conferenze dello stesso Museo, promuovono l’evento “Omaggio a Yves Bonnefoy nel centenario della nascita (1923 – 2023): su alcune traduzioni italiane di sue opere recenti”.

L’evento è inserito nell’ambito della “Cattedra Internazionale di Poesia del CIS della Calabria, intestata a due grandi poeti del Novecento: Maria Luisa Spaziani (1922 – 2014) e Yves Bonnefoy (1923 – 2016). Aprono la manifestazione gli interventi di Carmelo Malacrino, direttore del MArRC; di Irene Calabrò, assessore alla Cultura della Città di Reggio Calabria; di Filippo Quartuccio, delegato alla Cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria; di Daniele Cananzi, direttore del Dipartimento DiGiES, prof. di Filosofia del Diritto, Università Mediterranea di Reggio Calabria. Introduce la manifestazione Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Relaziona Fabio Scotto, professore ordinario di Letteratura Francese all’Università degli Studi di Bergamo (Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere) dove è Direttore del CISAM – Centro Internazionale per gli Studi sulle Avanguardie e la Modernità, presidente della Cattedra Internazionale di Poesia sez. Yves Bonnefoy. Modera l’avvenimento Paola Radici Colace, già ordinario di Flilogia classica all’Università di Messina, Presidente Onorario e Direttore Scientifico del CIS della Calabria, presidente della Cattedra Internazionale di Poesia sez. Maria Luisa Spaziani. Intervento programmato di Ottavio Amaro, prof. di Composizione Architettonica – Dipartimento dArTe – Università Mediterranea di Reggio Calabria. Scrittore, poeta e critico d’arte francese, Yves Bonnefoy è unanimemente ritenuto il massimo poeta francese contemporaneo e una delle più alte figure della poesia mondiale del Secondo Novecento.

Più volte candidato al Premio Nobel per la letteratura, Yves Bonnefoy svolse anche una intensa attività di traduttore, in particolare di grandi autori della letteratura e del teatro anglosassoni, tra cui William Shakespeare e John Keats. Fu docente di Studi comparati della funzione poetica al Collège de France. Ha ricevuto numerosi premi di poesia, come i prestigiosi Balzan, Grinzane Cavour e Franz Kafka. Nel 2010 I Meridiani Mondadori hanno pubblicato tutta l’opera poetica di Bonnefoy a cura di Fabio Scotto.