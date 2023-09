La segretaria cittadina del Pd Bonforte: «Solidarietà e vicinanza ad Angela Marcianò dopo la vile intimidazione subita»

«Il Pd cittadino e il gruppo dem in Consiglio comunale sono vicini e solidali ad Angela Marcianò e alla sua famiglia dopo il vile atto intimidatorio perpetrato ai suoi danni sul quale siamo certi che la magistratura farà piena luce individuando in tempi rapidi i responsabili».

Ad affermarlo è la segretaria cittadina del Pd di Reggio Calabria Valeria Bonforte, dopo l’incendio doloso che ha visto bruciare l’autovettura di Angela Marcianò.

«Angela Marcianò non si farà certo intimorire dall’intimidazione subita, ma non è più accettabile che episodi del genere possano ripetersi in una Città che voglia davvero dirsi moderna e civile. Come Pd cittadino proseguiremo il nostro impegno a difesa della legalità, unico baluardo in grado di potere consentire un reale progresso sociale e culturale della nostra Comunità».