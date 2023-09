Il 14 settembre riparte “Lo Stretto che Balla”, il laboratorio di danze tradizionali del Sud Italia

Riparte, per il tredicesimo anno, “Lo Stretto che Balla”, laboratorio di danze tradizionali del centro sud Italia con la direzione di Agata Scopelliti.

“L’appuntamento” dichiara Pino Strati, predisente di Incontriamoci Sempre “è per a giovedì 14 settembre alle ore 19.30 presso la Stazione FS di S.Caterina, divenuto, in un momento particolare in cui molte persone vivono in solitudine, un punto d’incontro e di socializzazione. La Mission di Incontriamoci Sempre è quella di riscoprire i valori di gruppo e di condivisione nello stare bene insieme.”

DI seguito, il curriculum di Agata Scopelliti, che rappresenta un valore di eccellenza e professionalità del nostro meraviglioso Sud:

Agata Scopelliti, danzaterapeuta espressivo-relazionale sia in ambito clinico che socio-educativo, nata e cresciuta a Cataforìo (RC), da oltre 30 anni insegna danza tradizionale e promuove seminari e incontri sulla cultura musicale della valle del Sant’Agata. Collabora con l’Ass. Cult. Conservatorio Grecanico fin dalle sue origini. Insegnante di U Stegg, insegnante di Sud in Ballo presso la Scuola Popolare delle Arti del CIP Alessandrino di Roma e presso Lo Stretto che Balla di Reggio Calabria. Negli anni ha partecipato a festival di musica e danza popolare sia in Italia che all’estero: Sud Sud Festival (MI), Radicazioni (Alessandria del Carretto CS), Ethnos Festival (NA), In CerchiO (Marsiglia), Zingarìa (Puglia), SpazioTrad (Torino), La Croisée des Cultures (Ginevra); Fiesta des Suds (Marsiglia) Balambules (Alzen-Toulouse), Istituto di Cultura Italiana a cura dell’ass. La Vita Belga (Bruxelles), Antitapas Night (Bruxelles), Caravan Rital (Parigi), Gran Bal Trad (Vialfrè), La Lugliana (Cirella CS), Kilombo (Cesena), C.I.D. di Rovereto in collaborazione con Tarantarte, Blis Beat Festival Cascina Ballaria, DAD Zagarolo, La Capriola (Modena), Tarantarci (Perugia), Heiden festival (CH); con il gruppo La Mescla: Les Suds à Arles (Arles), Incontrando il Sud (Istituto di Cultura Italiana a Marsiglia), Ostau dau País Marselhés (Marsiglia).

Nel 2005 supporta e contribuisce alla nascita di Radici del Suono, rassegna e laboratori di musica e danze tradizionali del centro-sud Italia che darà i natali nel 2007 a Vacanze Romane Festival Indipendente di Musica Popolare.