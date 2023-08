Le opere di Giuseppe Mercuri arricchiscono di arte il Kaulonia Tarantella Festival Pride 2023

È un viaggio visivo davvero incredibile quello che attende il visitatore che arriva nella sede del Comitato Pro Caulonia, in Piazza Mese, dove sono esposte le opere di Giuseppe Mercuri, presenti all’interno della mostra dal titolo “L’artista, il contadino”.

Andare al Kaulonia Tarantella Festival Pride è anche questo: scoprire la vera arte di Caulonia attraverso i quadri di Giuseppe Mercuri, che ha lasciato in eredità delle opere che raccontano la quotidianità di una terra, la Calabria di molti decenni addietro, dove i contadini portavano avanti una società che oggi sembra lontanissima ma che ha segnato intere generazioni.

Giuseppe Mercuri ha dipinto l’anima dei protagonisti di una storia che bisogna ricordare e farne tesoro, specialmente in una società che oggi non ha un passato, sempre attaccata agli smartphone, che troppo spesso allontanano i popoli dalle proprie radici e tradizioni. Del resto all’interno del contesto del Kaulonia Festival, dove riproporre la figura del contadino accanto al ballo improvviso e rivoluzionario della tarantella, ben si coniuga con lo spirito dell’arte di Mercuri, dove la profondità dei quadri fa riscoprire la forza dirompente della vera anima della Calabria.

La mostra, quindi, è una opportunità da cogliere per chi vuole immergersi nella cultura del territorio.

La mostra si può ancora visitare il 25 e 26 agosto presso il Salone di Palazzo Hyerace a Caulonia Superiore, Piazza Mese, tutti i pomeriggi dalle ore 19:00.