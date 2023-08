Dopo un lungo restauro di 5 anni, la Statua di Santa Maria del Divino Soccorso di Reggio Calabria torna in parrocchia

“Il tempo dell’attesa si sta lentamente spegnendo. Un tempo che sembrava protrarsi all’infinito, un’attesa durata poco meno di cinque anni, […] si sta finalmente dissolvendo, lasciando spazio a tutt’altro tipo di sensazioni.”

Così scrive don Gaetano alla sua comunità in occasione del rientro della Statua della Madonna del Divino Soccorso in parrocchia dopo quasi cinque anni di assenza per un lungo e difficile restauro.

Restauro realizzato dal prof Giuseppe Mantella, su una “…statua ottocentesca di fattura napoletana, che non è soltanto un’opera d’arte, è un oggetto di fede, di pietà popolare a cui tantissime persone si sono affidate nei secoli […]”. Il restauro ha riportato la Statua della Madonna del Divino Soccorso al suo aspetto originale.

Il 27 agosto alle ore 20.30 partendo da Vico Ecce Homo, con una solenne processione per le vie del quartiere, tutta la comunità del Soccorso accompagnerà la sua amata Madonna in chiesa dove sarà celebrata una Santa Messa presieduta da S. E. Mons. Salvatore Nunnari.

Il 28 agosto alle ore 20.30 in una tavola rotonda il prof. G. Mantella illustrerà il percorso di restauro. Parteciperanno la dott.ssa M.C. Schiavone (Funzionario Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia e Don D. Rodà (Direttore dell’ufficio Diocesano per i Beni Culturali).