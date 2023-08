Tutto pronto per la Notte Bianca di Bagnara Calabra: appuntamento il 25 e il 26 agosto

Sarà una notte straordinaria: la nuova edizione della Notte Bianca organizzata dall’Amministrazione Comunale di Bagnara Calabra con il sostegno della Regione

Calabria si preannuncia ricca di sorprese e novità per grandi e bambini.

Piazze e vie del centro storico si animeranno di musica, spettacoli e buona cucina. Protagonisti della serata saranno i ristoratori e i mastri pasticceri locali che offriranno le loro eccellenze.

Al via in Piazza Rosario Villari (Ex Lido) dalle ore 20:30 la degustazione dei prodotti tipici (vino zibibbo – pane e pitta di grano – miele e zafferano di Bagnara).

Sarà possibile cenare sotto le stelle, degustando i piatti della tradizione locale e accompagnati da buona musica.

Alle 21:00 si esibiranno gli artisti di strada lungo il Corso Vittorio Emanuele (isola pedonale) con giochi e animazione per i più piccoli per trascorrere piacevoli ore in allegria.

Lungo il Viale Turati saranno allestiti stand espositivi delle attività commerciali.

A partire dalle 22:00 inizieranno gli spettacoli musicali, grande attesa per il concerto del Gruppo Musicale “Dove c’è musica” con l’evento “Eros Tribute Band in concerto” in Piazza G. Matteotti e a seguire alle ore 23:30 il Gruppo Musicale “Eliakos”.

Alle 23:15 si esibirà il Gruppo musicale “Gabriele Laponte e Trio” in Piazza Rosario Villari (ex Lido).

Da non perdere a partire dalle ore 00:15 il Poseidon Dj Party in Piazza Rosario

Vilari (Ex Lido) con lo special guest Dj FILIPPO HADU fino alle 04:00 del 26 agosto.