“Le Dee di Epizefiri”, il 27 agosto a Locri un grande evento a sostegno del progetto NOLE: special guest il Premio Oscar della Moda Giuseppe Fata

La bellezza che infonde energia, cura e fiducia: la Città di Locri – Assessorato alla Cultura e alle Politiche sociali, l’Associazione “Angela Serra” Sezione Locride, le “Amiche in rosa” insieme per “Le Dee di Epizefiri – Arte e bellezza fonte di rinascita”, a cura di Francesca Verteramo, evento a sostegno del progetto NOLE per la riqualificazione del reparto di oncologia dell’Ospedale di Locri, che andrà in scena al Teatro all’aperto di Moschetta, domenica 27 agosto 2023 alle 21.00.

In passerella le “Dee guerriere” che sfileranno accompagnate da musicisti e ballerini. Saranno inoltre presenti nutrizionisti, psicologi ed estetiste oncologiche con le loro indicazioni perché la cura passa anche attraverso il cibo, la serenità, la cura di sé in tutti gli aspetti.

Special guest Giuseppe Fata, head sculpture design, vincitore di tre Premi Oscar della Moda e del Design di Dubai, considerato “il genio dell’arte sulla testa”, le sue opere “teste sculture” hanno conquistato le star di tutto il mondo.

Per i biglietti, al costo base di 5 euro, info 392/7303960. Tutto il ricavato sarà devoluto a sostegno del progetto NOLE che, già da tempo, vede impegnate le volontarie e l’Associazione “Angela Serra” nella raccolta fondi che ha consentito, nel luglio scorso, l’avvio dei lavori di riqualificazione del reparto di oncologia dell’Ospedale di Locri.