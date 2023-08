Dal 18 al 20 agosto torna “Gente in Aspromonte”. L’invito di Gioacchino Criaco: “Le querce tornano il luogo di tutti”

«18, 19, 20 agosto 2023, le querce tornano il luogo di tutti» così Gioacchino Criaco annuncia la nuova edizione dell’annuale ritrovo di “Gente in Aspromonte” al Rifugio Carrà di Africo Vecchio per condividere idee, esperienze e riflessioni. «Non è un festival, un convegno, una passerella. Nessun ospite, nel senso dell’illustre. Tutti nella casa di tutti, nella montagna che accoglie alla pari. Che accoglie idee e persone. Che le persone arrivino e le idee si esprimano» continua lo scrittore africese. Un evento atteso, dal sapore antico, nel segno dell’accoglienza più ampia e più autentica. E nel ricordo di una splendida persona, conoscitrice della natura e della letteratura, che questi luoghi ha percorso e amato: «Un raduno segnato da Savina Ruberto, una delle anime più brillanti di Africo, in volo nel cielo di Mana Ghe» aggiunge ancora Criaco. E conclude sottolineando ancora l’apertura a chiunque abbia voglia di esserci e di portare il proprio pensiero: «Come sempre non servono inviti e come sempre io ci sarò, da pellegrino».