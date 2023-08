Gerace “Borgo della Lettura”: il 7 agosto appuntamento con la scrittrice Lidia Tugnoli

Il prossimo appuntamento con Gerace “Borgo della Lettura” è per lunedì 7 agosto, alle 18.30 in Piazza delle Tre Chiese, con Linda Tugnoli che parlerà del suo più recente libro “La forma del ghiaccio”, romanzo dalle tinte noir per i tipi di Nord Edizioni con Raffaella Rinaldis. Momenti musicali di Chiara Navarra. Un uomo scomparso da cinquant’anni. Un ritrovamento inspiegabile. Una tragedia da dimenticare, ma la montagna non dimentica.

(Descrizione): “Qualche anno fa, la notizia apparsa sui giornali aveva acceso la fantasia di Guido: il ritrovamento tra i ghiacci dei resti mummificati di un uomo, identificato poi come un ricco industriale di Torino scomparso più di cinquant’anni prima… durante un safari in Africa. In Valle Cervo tutti conoscevano Aldo Lorenzo Ferrero e la sua famiglia, proprietaria di una splendida villa che si favoleggiava ospitasse reperti unici, tra cui un autentico sarcofago egizio e un leone impagliato. Guido era cresciuto in mezzo a quelle leggende, e la sua innata curiosità non può che trasformarsi in ossessione adesso che, casualmente, si ritrova fra le mani un magnifico orologio, quasi sicuramente appartenuto a quell’uomo stravagante la cui morte è tuttora avvolta nel mistero. Da onesto valligiano, Guido va a Torino per restituirlo alla figlia del defunto, Leila, un’educatissima e affabile anziana signora, esperta di piante da appartamento, decisissima a non volere indietro il prezioso oggetto e a congedare al più presto quel giardiniere di provincia. Il modo migliore per alimentare l’ossessione di Guido che, nonostante le proteste dell’amico Osvaldo, per proseguire le sue indagini decide di fare qualcosa che ha sempre odiato fare: lasciare per qualche giorno la sua casa in Valle e mettersi in viaggio. La destinazione è la provincia di Pisa, dove negli anni ’30 sorgevano gli studi di Pisorno, fiore all’occhiello dell’industria cinematografica fascista. E lì, Guido comincerà a ricostruire la storia di un amore sbagliato, di una fuga segreta, di uno scandalo, forse di un omicidio…

«Linda Tugnoli maneggia bene suspense e atmosfera.» – Il Venerdì – la Repubblica

Gerace “Borgo della Lettura” prosegue poi mercoledì 9 agosto – ore 21.30 – Piazza delle Tre Chiese con una tappa dell’home-tour dell’attore e scrittore cosentino Peppe Voltarelli, con il suo ultimo lavoro “La grande corsa verso Lupionòpolis” (Todo Modo Publishing), dieci brani registrati a Nuova York di cui otto in dialetto calabrese, una in italiano ed un valzer strumentale accompagnati da un libro ed altre sorprese.