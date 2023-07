Siderno: stasera si apre la kermesse “La notte dei lettori”

Si apre questa sera a Parco Zammariti dalle ore 18:30, con l’evento “Letture al tramonto, fiabe e favole per non smettere di sognare” la kermesse “La notte dei lettori”, prima azione di comunicazione del progetto “Libri senza barriere: promuovere l’accesso alla cultura e al Turismo”. Un progetto finanziato al comune di Siderno sull’avviso, sostenuto dal POR Calabria Fesr-FSE 2014-2020, rivolto a Misure di sostegno per Biblioteche e archivi storici pubblici. Siderno è tra i centri beneficiari di un finanziamento di 60.000 euro ed inizierà così le attività per la promozione culturale e il rilancio della Biblioteca comunale. Ricco è il calendario degli eventi che da questa sera sino al 15 Settembre parleranno di libri e lettura all’ombra della luna. Oltre sette le iniziative previste per questa prima azione, cui seguirà un crescendo di eventi volti al rilancio della cultura e della lettura a Siderno. Ancora una volta cultura, innovazione, sostenibilità e inclusione saranno protagonisti per un’estate piena di stimoli e suggestioni.