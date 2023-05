Il 12 maggio all’Università Mediterranea conferimento del Dottorato Honoris Causa in Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali a Nicodemo Librandi

Venerdi 12 maggio 2023 , presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, si svolgerà la cerimonia di conferimento del Dottorato Honoris Causa in Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali al dott. Nicodemo Librandi per la sua instancabile attività di ricerca ed innovazione nel settore della vitivinicoltura.

La cerimonia si terrà alle ore 11.00 in Aula Magna A. Quistelli