Reggio: inaugurato il nuovo Atelier d’Arte dell’Associazione Dedalo

La nuova sede Atelier d’Arte dell’Associazione Dedalo, attiva sul territorio da più di 15 anni, è stata inaugurata alla grande con un evento dedicato alla cultura.

La sede Atelier d’Arte è sita in via Salvatore Quasimodo n. 5, una centralissima location a Reggio Calabria e sarà animata da eventi culturali e laboratori.

L’ampia offerta Dedalo prevede una promozione individuale di ogni artista sia nella realtà che nel virtuale attraverso siti internet, social network e gallerie virtuali.

All’inaugurazione hanno partecipato gli artisti in mostra, i loro ospiti e numerosi curiosi attirati dalle musiche Pop Rock della Moonode Band.

Gli artisti in esposizione sono Francesca Avenoso, Tania Azzar, Giuseppe Bonaccorso, Antonio Tony Giuffrè, Giuseppe Iaria, Carol Malacrinò,

Silvana Marrapodi, Gianpaolo Minniti, Maria Modafferi, Roberto Modafferi, Alfonso Naimo, Stefano Nava, Tina Nicolò, Angela Panetta, Federica Serecana Passaro, Francesca Perina, Sebastiano Plutino, Gregorio Procopio, Amelia Romeo, Cheren Hesse Surfaro.

Grande novità è la Young Section, che attualmente ospita Giulia Ceriolo e Lorenzo Spinella, volta ad accogliere gli artisti Under 21 ancora in studio, che desiderano comunque mettersi in mostra e confrontarsi con il grande pubblico e con gli esperti di settore.

Ha presenziato all’evento anche l’affezionato Consigliere Comunale avv. Mario Cardia, il quale ormai da anni segue l’Associazione Dedalo nei suoi eventi. Durante il proprio intervento, ha mostrato la propria ammirazione e l’affetto per il Team Dedalo: “credo che Dedalo sia un esempio di cosa vuol dire fare associazionismo in città , giovani professionisti reggini guidati magistralmente dal Presidente Silvana Marrapodi che si spendono per la propria città realizzando eventi che mettono al centro il merito, a loro i miei complimenti”, ha dichiarato Mario Cardia durante il taglio del nastro della nuova splendida sede.

A sorpresa, l’Associazione Dedalo ha consegnato all’avv. Mario Cardia una Menzione Speciale “Per essersi messo in gioco in prima persona per la valorizzazione di eventi culturali indirizzati alla promozione degli artisti del Territorio, dando all’arte spazio e visibilità, esaltando il merito, l’uguaglianza e la parità di condizioni. Al fine di incentivare lo sviluppo territoriale pone in Mostra il Bello e l’Arte della Città.”

La serata è continuata tra musica, balli e risate, coinvolgendo attivamente il numeroso pubblico presente nella sede.