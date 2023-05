Reggio Calabria ricorda le vittime dei bombardamenti del 6 maggio 1943

Una commossa cerimonia si è tenuta a Reggio Calabria all’interno del cimitero monumentale di Condera in ricordo delle vittime dei bombardamenti del 6 maggio 1943. L’iniziativa, promossa dall’Associazione “Venticinqueaprile Ampa”, è stata sposata dall’Amministrazione della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria. Presenti il Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace e l’Assessore Comunale Francesco Gangemi, che insieme al Presidente dell’Associazione Professor Sandro Vitale e ad alcuni parenti delle vittime, ha deposto un omaggio floreale all’interno della cappella dedicata a chi perse la vita nei giorni tragici della seconda guerra mondiale.

“Un ricordo doveroso – hanno spiegato a margine della cerimonia Versace e Gangemi – un omaggio a chi in quei giorni di dolore perse affetti, amicizie, genitori, fratelli, figli. Uno spaccato di storia della nostra città, in parte ancora oscuro, ma venuto a galla grazie al lavoro attento di ricerca portato avanti da eminenti storici del nostro territorio e che va ricordato per come si deve”.