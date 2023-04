Reggio, all’Open Space l’incontro “L’umanità e i colori dell’accoglienza”

Domani, 22 Aprile 2023, presso l’Open Space di Impronte a Sud, in Via Possidonea 53, a Reggio Calabri si terrà l’incontro: “L’UMANITÀ E I COLORI DELL’ ACCOGLIENZA”

Durante la Giornata Mondiale della Terra, nell’ambito della Corrireggio 2023 di Legambiente, i soci e le socie di Banca Etica offrono alla cittadinanza una importante occasione di incontro con Mediterranean Hope, un progetto sulle migrazioni della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), che in particolare in Calabria, si occupa dal 2019 di sostegno, informazione, mediazione e supporto ai lavoratori braccianti impiegati principalmente nella Piana di Gioia Tauro.

A raccontare e animare l’incontro ci sarà Francesco Piobbichi, disegnatore sociale di Mediterranean Hope, nei suoi Disegni dalla Frontiera, utilizza la matita per raccontare i volti e le storie delle persone incontrate in questi anni tra Lampedusa, la Calabria e il Libano, racconterà, partendo dalle immagini, storie e stralci di umanità e di accoglienza.

L’ appuntamento è dunque alle 16.30 presso l’Open Space di Impronte a Sud via Possidonea 53.