Festa della Liberazione: per l’occasione la proclamazione dei vincitori del concorso per le scuole di Reggio Calabria

Si rende noto che nel corso delle celebrazioni della Festa della Liberazione, Martedì 25 aprile alle ore 11,00, si procederà alla proclamazione dei vincitori del concorso:

“25 Aprile. Una data che è parte essenziale della nostra storia: è anche per questo che oggi possiamo sentirci liberi. Una certa Resistenza non è mai finita” (Enzo Biagi), per la realizzazione di opere musicali, cinematografiche, figurative, letterarie e teatrali. Il concorso, rivolto alle scuole secondarie di II° grado e alle terze classi di quelle di I° grado, ha inteso privilegiare i seguenti temi:

1. l’antifascismo come pratica e come impronta culturale

2. la conquista della libertà come bene essenziale per l’umanità

3. la democrazia come strumento di conservazione e regolazione degli spazi di libertà in una società complessa.

Con il concorso, obiettivo degli organizzatori, sono state utilizzate nuove pratiche multimediali per rielaborare e far rivivere fatti, luoghi e idee che stanno alla base della lotta di liberazione.

La partecipazione, considerando i tempi ristretti intercorsi tra la pubblicazione del bando e la scadenza dello stesso, è stata discetta e la qualità dei lavori veramente buona a dimostrazione della preparazione dei nostri giovani che sono seguiti da ottimi insegnanti.