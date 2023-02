Il 24 febbraio a Reggio Calabria la manifestazione “Insieme per la pace”

É sotto il cartello di EUROPE FOR PEACE, che si é conclusa ieri pomeriggio, presso la sala commissioni di Palazzo San Giorgio, una riunione partecipata fra associazioni ed enti per mettere in cantiere la manifestazione “INSIEME PER LA PACE ” per il 24 febbraio ad un anno esatto dell invasione dell’ Ucraina, da parte della Russia di Putin.

Presenti alla riunione, i rappresentanti della CGIL Francesco Ali e Samantha Caridi, dell’ ANPI Provinciale Giuseppe Falleti, Maria Lucia Parisi, (ed altri, in una folta delegazione delle sue varie sezioni), Sandro Vitale Antonio Casile ed altri del Comitato 25 APRILE A.M.P.A., Cecilia Zoccali di NON UNA DI MENO, Caterina Iacopino dell UDI di Reggio Calabria, Alberto Gioffré del CLUB UNESCO, l associazione KRONOS, Danilo Nocera per l associazione SATURNA, l associazione RETE SOCIALE, Tatiana Potapova dell’ associazione PASPARTÚ, Maurizio La Piana del corpo nazionale giovani esploratori C.N.G.E.I., del PATTO X IL CAMBIAMENTO, di Susanna Quattrone CONFAPID Calabria, e di molte altre associazioni.

A coadiuvare la riunione, insieme all’ Assessore all’ Istruzione e per la promozione dei diritti umani Lucia Nucera, Antonio Sapone dello Staff Metropolitano del Sindaco, in veste civica e portavoce di tutte le associazioni organizzatrici; presenti anche la Presidente della commissione consiliare ” pace, e pari opportunità ” Teresa Pensabene, la segretaria cittadina del PD Valeria Bonforte.

Al termine della riunione si é deciso di programmare per Venerdì 24 febbraio, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, in Piazza Italia, una manifestazione per chiedere la sospensione immediata della guerra, e di tutte le guerre, denominata appunto INSIEME PER LA PACE.

Già assicurata la presenza da parte dei Sindaci F.F. del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana e di numerosi amministratori.

Il comitato promotore lancia un appello, per marciare uniti sotto la bandiera della PACE, a tutti coloro hanno a cuore il ripudio della guerra, a tutte istituzioni, i giovani, gli studenti, gli istituti scolastici, le organizzazioni e i movimenti.