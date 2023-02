Ripulito porto di Reggio Calabria grazie a Plastic Free: grande partecipazione dei cittadini

Una giornata all’insegna del rispetto e della cura del Pianeta quella che si è tenuta domenica 29 gennaio al Porto di Reggio Calabria dove, a partire dalle ore 09:30, i volontari di Plastic Free e Differenziamoci Differenziando si sono riuniti per ripulire l’area parcheggio antistante la biglietteria degli aliscafi.

Plastic Free ha registrato una forte partecipazione da parte della cittadinanza nonostante la minaccia di mal tempo durata per tutta la settimana, con più di venti volontari entrati in azione per lanciare un forte messaggio di sensibilizzazione a favore della salvaguardia della natura, a fumatori e non.

L’evento, in origine pensato come un appuntamento speciale dedicato esclusivamente alla raccolta di mozziconi, infatti, ha comunque permesso di liberare l’area del porto da diversi altri rifiuti.

Nello specifico, i volontari hanno raccolto 15 sacchi di indifferenziata, 14 di plastica, 2 di carta e 1 di vetro oltre a 3 kg di mozziconi di sigaretta.

“Abbiamo scelto l’area parcheggio del porto dopo diverse segnalazioni arrivate dai volontari della nostra associazione e dopo un sopralluogo che ci aveva colpito per l’elevatissima quantità di mozziconi di sigaretta abbandonati per terra. Con piacevole sorpresa, abbiamo trovato la zona molto più pulita rispetto al giorno del nostro sopralluogo; ciononostante, vi era comunque una grossa presenza di rifiuti abbandonati, segno che la presenza e la riposta delle istituzioni non basta se noi cittadini, in primis, non cambiamo le nostre abitudini”, affermano i referenti locali a margine dell’incontro.

La data del porto ha segnato l’inizio delle attività di Plastic Free per il 2023: l’associazione è già pronta a tornare con un nuovo appuntamento in un altro punto della città.

Per restare aggiornati sui prossimi eventi si consiglia di registrarsi gratuitamente al sito www.plasticfreeonlus.it selezionando Reggio Calabria tra le aree di preferenza e di seguire il gruppo Facebook Plastic Free Calabria.