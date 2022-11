Reggio: il 18 novembre la cerimonia di consegna del Premio Anassilaos di Arte Cultura Economia Scienze Filosofia Storia Giovani e Premio per la Pace San Giovanni Paolo II

Si terrà venerdì 18 novembre con inizio alle ore 17,30 presso il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria la cerimonia di consegna del Premio Anassilaos di Arte Cultura Economia Scienze Filosofia Storia Giovani e Premio per la Pace San Giovanni Paolo II, giunto alla sua 34^ edizione e idealmente dedicato al 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace.

Così i riconoscimenti proposti dal Comitato Scientifico della manifestazione che si compone di docenti e studiosi appartenenti al mondo della ricerca in Italia e Europa. Premio “Civitas Europae” al Prof. Avv. Giulio Prosperetti, già professore ordinario titolare della I cattedra di Diritto del Lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza della Università di Roma “Tor Vergata”. Giudice Costituzionale. Premio πόλις al Dott. Emanuele Crescenti – (per il Diritto) Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi e alla Gazzetta del Sud (per il Giornalismo) nel 70° della Fondazione. Premio Μεγάλη Ἑλλάς al Prof. Gaetano Maria Arena – Ordinario di Storia Romana, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Catania; Prof. Massimo Ciccozzi -Ordinario di Statistica Medica ed Epidemiologia presso la Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia dell’Università Campus Biomedico di Roma, è attualmente considerato tra i principali opinion leader a livello internazionale nel campo della pandemia di Sars Cov 2; Prof.ssa Renata De Lorenzo – Ordinario di Storia contemporanea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Napoli “Federico II”, Presidente della Società Napoletana di Storia Patria.; Prof. Pierpaolo D’Urso – Ordinario di Statistica presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università “La Sapienza” di Roma. Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche e Prorettore per la “Formazione del personale” presso il medesimo Ateneo; Prof.ssa Maria Chiara Monaco – Ordinario di Archeologia classica presso l’Università della Basilicata; Prof.ssa Francesca Perla – Ordinario di Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi dell’ Università di Napoli “Parthenope” nonché Prorettore all’Orientamento e Placement; Prof. Emidio Spinelli – Ordinario di Storia della filosofia antica presso l’Università di Roma La Sapienza. Presidente nazionale della società filosofica italiana; Prof. Natale Spineto – Ordinario di Storia delle religioni presso l’Università di Torino, Presidente della Consulta Universitaria per la Storia delle religioni. Direttore della rivista internazionale «Historia Religionum»; Prof.ssa Marisa Squillante (alla carriera), Ordinario di Lingua e Letteratura Latina presso l’Università di Napoli; Prof. Giuseppe Ucciardello, Ordinario di letteratura greca presso l’Università di Messina. Premio Anassilaos per le Scienze Giuridiche in memoria di Domenico Siclari, professore Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, scomparso il 4 febbraio di quest’anno in giovanissima età, al Prof. Claudio Franchini – Ordinario di Diritto amministrativo Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi “Tor Vergata” di Roma; alla Prof.ssa Maria Teresa Carballeira Rivera – Profesora Titular de Universidad con acreditación a Catedrática. Derecho Administrativo. Área de Derecho Administrativo. Facultad de Derecho. Universidade de Santiago de Compostela; Prof. Avv. Eugenio Picozza – Emerito di diritto amministrativo. Università degli Studi Tor Vergata di Roma. Premio per Architettura all’ Arch. Alfonso Femia – Progettista, urbanista e designer, ideatore e co-fondatore dello studio internazionale Atelier(s) Alfonso Femia / AF517 con sede a Genova, Milano e Parigi. international al Prof. Gaius Stern – Department of Art History, University of California, Berkeley. Premio Ποσειδῶν Πόρθμιος (Area dello Stretto) al Prof. Marco Centorrino – Associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università di Messina; Prof. Armando Ciancio – Associato di Matematica presso il Dipartimento di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali (BIOMORF) dell’Università di Messina; Prof.ssa Evelina Colacino – Associato di Chimica Organica e ‘Green Chemistry’ – Université de Montpellier, Institut Charles Gerhardt Pôle Chimie Recherche Balard; Prof. Maria Laura Giacobello – Associato di Filosofia Morale, presso il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università degli Studi di Messina; Prof. Giuseppe Giannaccare – Associato di Oftalmologia presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’ l’Università Magna Graecia di Catanzaro con Abilitazione a Professore Ordinario. Premio per l’Attività di Promozione Umana Sociale Sportiva Culturale a Padre Antonio Loffredo – Parroco del Rione Sanità che “con la “creatività dello scugnizzo” e la determinazione del manager ha risollevato uno dei quartieri più problematici di Napoli (il Rione Sanità) «Trasformando le “pietre scartate” in testate d’angolo”; Avv. Luca Pancalli – Presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP); Fondazione Italo Falcomatà – nel 20° anniversario della sua costituzione; Fondazione Giorgio Perlasca – nel 30° della morte di Giorgio Perlasca (31 gennaio 1910 – 15 agosto 1992). Premio per la Cultura alla Biennale dello Stretto– Prima Mostra internazionale di Arte, Architettura, Paesaggio, Scrittura, Video, Fotografia dello Stretto (2022) curata dall’arch. Alfonso Femia e dalla prof.ssa Francesca Moraci, Ordinario di Urbanistica presso l’Università Mediterranea, con la partecipazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria presieduto dall’Arch. Mario Tassone; Dott. Nando Minnella – Scrittore, giornalista, studioso di storia e cultura delle minoranze americane.