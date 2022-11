“La metafora e il Barocco”: oggi pomeriggio conferenza a Reggio Calabria

“La metafora e il Barocco” è il titolo della conferenza promossa dal comune di Reggio Calabria, dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria e dalla Biblioteca “P. De Nava” che si svolgerà lunedì 14 novembre, alle ore 16:45 nei locali della stessa Biblioteca. Dopo il saluto istituzionale, introduce il tema della manifestazione Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria e relazioneranno: Paola Radici Colace, prof. ordinario di Filologia Classica all’Università di Messina, direttore scientifico del Cis; Giovanni De Girolamo, docente di letteratura, critico letterario e d’arte.

I relatori, attraverso il contributo di video proiezioni, illustreranno il senso estetico di metafora e Barocco e le numerose opere artistiche e letterarie che hanno dato vita a capolavori senza tempo. La metafora è considerata la “regina” delle figure retoriche, non è altro che un trasferimento di significato sostituendolo ad un altro e arricchendolo di potenza espressiva. La metafora, viene molto utilizzata nel campo della letteratura, ma, anche nel linguaggio quotidiano. Il Barocco è stato un movimento estetico, ideologico e culturale che nasce in Italia tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo, negli anni della Controriforma, con cui la Chiesa Cattolica reagisce alla pressione riformatrice della Chiesa Protestante. Dall’Italia, il Barocco si propagò in tutta Europa nel mondo delle arti, della letteratura e della musica.