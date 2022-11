Lo scrittore Roberto Emanuelli presenta il suo nuovo romanzo alla Mondadori di Reggio Calabria il 16 novembre

Il lungo tour promozionale di Roberto Emanuelli col suo ultimo romanzo “Quando tutto sembra immobile” Sperling & Kupfer farà tappa alla libreria Mondadori di Reggio Calabria mercoledì 16 novembre alle ore 18.30. Lo scrittore romano seguitissimo sui social e sempre in vetta alle classifiche di vendita incontrerà i lettori e dialogherà con la giornalista Cristina Marra. Il romanzo trasuda verità e autenticità e rappresenta un nuovo inizio per Emanuelli che rivela di essere orgoglioso e commosso del risultato e spero che questa storia possa toccare le vostre vite. Il romanzo profuma di emozioni e stati d’animo e tocca tematiche che riguardano l’immobilismo emotivo, i rapporti di coppia, il valore dell’amicizia e il sentimento dell’amore. “Quando tutto sembra immobile” è una svolta stilistica che non tradisce il percorso narrativo di Emanuelli iniziato nel 2015 con “Davanti agli occhi”. Frutto di uno scavo interiore e del desiderio di venire fuori dal guscio che rende immobili, la storia attinge da esperienze personali dello scrittore e si svolge principalmente a Roma nel quartiere di nascita di Daniele, il protagonista, che si immerge in quei profumi famigliari e dolorosi in cerca di un rifugio, di un conforto dopo una delusione sentimentale. Chiuso nel suo microcosmo Daniele, titolare di una pasticceria, lotta contro se stesso e contro il suo passato e intraprende un viaggio-scoperta per raggiungere un equilibrio e magari la felicità.