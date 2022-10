A Reggio Calabria il corso d’aggiornamento “Alleanza tra MMG e specialisti nefrologi in era Covid: obiettivi e strategie”

sguardo fiducioso e aperto al prossimo futuro. Il senso e il messaggio di questo convegno – ha concluso la dottoressa Mallamace – sono più che mai le alleanze da creare o da rafforzare in una visione moderna della Medicina dove il paziente deve e ha il diritto di stare al centro di tutte le iniziative terapeutiche, consapevole dell’importanza che ha l’informazione nel percorso e nell’andamento della malattia in senso lato”. Per il nefrologo Maurizio Ciccarelli, “è evidente che non si potranno mai avere le risorse per gestire tutto questo panorama così vasto se si stima che gli ammalati d’insufficienza renale cronica siano in Italia circa tre, quattro milioni di persone, con mille e ottocento nefrologi, impegnati in tantissime altre cose, E allora per il dottore Maurizio Ciccarelli “diventa indispensabile la collaborazione con i medici di Medicina generale i quali devono essere l’alleato per controllare e prevenire e curare la malattia renale cronica. Una collaborazione che diventa di fondamentale importanza altrimenti ci saranno moltissimi pazienti abbandonati a se stesi che non usufruiranno degli avanzamenti della ricerca scientifica che sta portando grandi benefici nel trattamento e la cura della malattia renale cronica”

Infine, per il dottore Antonino Zema, componente della Commissione regionale della Formazione, la cosa più importante del corso è il coinvolgimento dei nefrologi che operano in ambito ospedaliero con i medici di Medicina generale “affinché quest’ultimi, visitando i propri pazienti in ambulatorio, possano decidere se sia opportuno un eventuale ricovero ospedaliero. Insomma, una collaborazione a tutto campo tra medici di base e specialisti, in questo caso i nefrologi, per un grado superiore d’attenzione dal punto di vista scientifico”.