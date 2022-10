Il nuovo vino “Nirù” di Reggio Calabria seduce Milano

Sexy per i wine lover, morbido e profumato per i buyer del settore. È stato un grande successo la presentazione in anteprima a Milano del nuovo vino rosso Nirù lanciato dall’azienda di Reggio Calabria Tenute San Giovanni.

“Il mercato ha una grandissima voglia di vini calabresi”, spiega Antonio Marcon, direttore commerciale di Tenute San Giovanni, visibilmente soddisfatto per il successo ottenuto a Milano dalla giovane azienda reggina. “Il nuovo Nirù va ad aggiungersi al Mottarossa, il nostro vino rosso premiato con la medaglia d’argento al Concours Mondial de Bruxelles e al Calomeno, un bianco vellutato e fresco”.

Nirù si presenta al mercato come un vino seducente, morbido e sinuoso, sintesi dei profumi e delle suggestioni dello Stretto tra Reggio Calabria e la Sicilia. Una spremuta di frutti rossi, da uve calabresi.

Di colore rosso intenso con riflessi violacei, si caratterizza per il gusto pieno, caldo e persistente. Ideale in abbinamento con carni rosse cotte alla griglia, selvaggina, formaggi poco stagionati, brasati e salumi.