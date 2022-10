“Locri in rosa”: partita la giornata di eventi sul lungomare

Grande fermento e mobilitazione per “Locri in rosa”, in Piazza Nosside da stamattina e per tutta la giornata, per un fitto programma di iniziative ed incontri per sensibilizzare alla prevenzione nella lotta contro il tumore al seno e raccogliere fondi per la riqualificazione del reparto di oncologia dell’ospedale di Locri e l’accesso ai servizi sanitari necessari.

Oltre al torneo “Padel in rosa” (info su Instagram @padelinrosa), tanti gli eventi in programma organizzati da un appassionato gruppo di volontarie con l’Associazione “Angela Serra” Locride e Comune di Locri-Assessorato alle Politiche sociali e Pari opportunità.

Alle 15.00, On air su Studio 54 Network, interventi degli esperti del territorio sul tema della prevenzione.

Alle 18.30, “L’albero della vita” dedicato alla memoria di chi non c’è più.

Alle 19.30, “Illuminiamo il cielo”, momento di preghiera.

Alle 20.30, premiazione torneo di Padel e saluti finali in Piazza Nosside.

“Locri in rosa” vede il coinvolgimento delle associazioni sportive, cittadini, artisti e le scuole. Numerosi i commercianti che hanno già aderito all’iniziativa allestendo vetrine “in rosa”.

Per gli amici che vogliono sostenere la causa l’IBAN è: IT28E0538712900000000584553 intestato a Associazione Angela Serra. Causale Padel in rosa 16 ottobre 2022.

Il ricavato sarà devoluto per la riqualificazione del reparto di Oncologia di Locri.