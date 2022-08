Tutto pronto per il concerto di Loredana Bertè a Reggio Calabria: mercoledì sera appuntamento a Piazza del Popolo

Grande attesa per il concerto di Loredana Bertè a Reggio Calabria. Mercoledì 24 agosto, il “Manifesto” Summer Tour 2022 di Loredana Bertè farà tappa a Piazza del Popolo, nella Città dello Stretto.

L’evento promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, è realizzato dalla New Polis Stars Show società organizzazione concerti e grandi eventi di Jo e Maurizio Scuncia, ed inserito, in convenzione con Regione Calabria, fra le iniziative del 50° anniversario della scoperta dei Bronzi di Riace e nel programma dell’Estate Reggina, segna il ritorno nella sua terra di una vera e propria icona internazionale del pop-rock.

Loredana Bertè, originaria di Bagnara Calabra, è fra le voci più graffianti, suggestive, potenti e significative della storia della musica italiana, tra le artiste italiane più apprezzate anche sulla scena internazionale. Cantante pluridecorata, nella sua lunga carriera ha scolpito ed interpretato vere e proprie pietre miliari come “Sei bellissima”, “Dedicato”, “Non sono una signora”, “E la luna bussò”, “Il mare d’inverno” fino alle più recenti “Figlia di…” o “Mare malinconia”.

«Sarà una serata ricca di passione, entusiasmo e voglia di stare assieme», hanno commentato i sindaci facente funzioni della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, Carmelo Versace e Paolo Brunetti. «La grinta della Bertè – hanno aggiunto – è quello che ci vuole per continuare a camminare e crescere dopo due anni di restrizioni e chiusure, in particolare in questo anno importante che segna le celebrazioni del cinquantesimo dei Bronzi di Riace e sta suscitando un enorme interesse in ottica turistica, con numeri davvero incoraggianti non solo come visitatori al Museo, ma anche nei tanti eventi che stanno caratterizzando la città e l’intero comprensorio metropolitano, coinvolgendo cittadini e turisti in una lunga maratona culturale dedicata ai due guerrieri».

Anche i consiglieri delegati alla Cultura ed ai Grandi Eventi per Palazzo Alvaro e Palazzo San Giorgio, Filippo Quartuccio e Nino Malara, si aspettano «una grande partecipazione per la tappa reggina di un tour che sta facendo registrare il sold-out in tutta Italia». «Il fascino della Bertè – hanno sottolineato – è quello di riunire tante generazioni assieme sotto il sound potente di ritmi rock, pop e blues. Loredana Bertè è una vera icona, un “Manifesto” nel senso autentico della parola, un’immagine impressa nei secoli come un’opera di Andy Warhol, che lascerà certamente il segno anche nel pubblico reggino. Un evento di spicco che contribuirà attraverso l’affascinante spettacolo di Loredana Bertè a celebrare al meglio questo anno per noi importante che segna il 50esimo dei Bronzi di Riace».