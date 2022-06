L’Anassilaos celebra il centenario della nascita di Margherita Hack

Cento anni fa, esattamente il 12 giugno del 1922, nasceva a Firenze Margherita Hack, (morirà a Trieste il 29 giugno 2013) l’astrofisica italiana forse più conosciuta dal pubblico dei non addetti ai lavori non soltanto per le sue doti di scienziata e le sue apparizioni in televisione ma anche per la schiettezza con cui demoliva i luoghi comuni e quel che di più antiscientifico ormai andava emergendo in una opinione pubblica sempre più confusa e pronta a considerare scientifiche le più diverse, e spesso strampalate, teorie. Nel 1998, grazie alla Prof.ssa Angela Mesiano, alla studiosa fu conferito il Premio Anassilaos ed Ella può a ragione essere considerata tra le personalità più insigni alle quali tale riconoscimento è stato attribuito. Per l’occasione, nella giornata odierna, è stato emesso un valore bollato che ne celebra il centenario della nascita. L’Associazione Anassilaos si propone di ricordarne la figura con uno specifico incontro e con una speciale cartolina filatelica.