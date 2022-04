A Reggio Calabria le Selezioni italiane Sud della Coppa del Mondo del Panettone

Secondo appuntamento con le Selezioni Italia della Coppa del Mondo del Panettone il grande concorso internazionale che coinvolge diverse nazioni (Italia, Spagna, Portogallo, Brasile, Svizzera, Stati Uniti e Francia) e vuole promuovere nel mondo il panettone artigianale e la sua lavorazione.

Dopo le pre selezioni italiane del Centro e del Nord che si sono svolte a Pistoia e Robecco sul Naviglio il prossimo 30 aprile 2022 al Castello Aragonese di Reggio Calabria si svolgerà la selezione che coinvolge i pasticceri del Sud Italia. Le selezioni nazionali per la prima volta sono organizzate dal neonato Club Italia della Coppa del Mondo del Panettone, presieduto da Giambattista Montanari. I soci fondatori sono: Maestro Giuseppe Piffaretti, Maestro Pierpaolo Magni, Maestro Angelo Musolino. Un team affiatato per celebrare il meglio della produzione artigianale del panettone, lievitato per eccellenza a livello mondiale.

La giuria al castello Aragonese sarà composta da Giambattista Montanari, Paolo Magni, Rocco Scutellà, Beniamino Bazzoli, Peppe Leotta e Salvatore Tortora. Sarà presente anche il Patron della manifestazione Coppa del Mondo del Panettone Giuseppe Piffaretti insieme ai soci fondatori Magni e Musolino.

I giurati valuteranno e degusteranno con attenzione tutti i panettoni in gara. I dieci finalisti, insieme a quelli prescelti nelle selezioni del Centro e Nord Italia, parteciperanno alla finalissima del 22 maggio a Cast Alimenti Brescia.

La Coppa del Mondo del Panettone è il grande evento interamente dedicato al lievitato per eccellenza. Nasce per celebrare storia e lavorazione di un prodotto in grado di valicare i confini d’origine per imporsi sulla scena dolciaria mondiale.

La conferenza stampa di presentazione si svolgerà giovedì 28 aprile alle ore 10,30 presso Palazzo San Giorgio, sede dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria.

La Coppa del Mondo del Panettone è resa possibile grazie a Molino Dallagiovanna, Agrimontana, Carma Chocolate. Main Media Partner Pasticceria Internazionale. Partner Associazione Maestro Martino.