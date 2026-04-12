Santa Severina: il 18 aprile un convegno tra storia, spezie e sviluppo del territorio

Un viaggio tra storia, cultura e futuro del territorio: è questo il cuore del convegno che si terrà il prossimo 18 aprile 2026 a Santa Severina, nella suggestiva cornice della Sala delle Scuderie del Castello.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccontare e valorizzare il legame tra le tradizioni del passato – in particolare quelle legate all’uso di spezie, aromi e profumi nel ‘500 – e le nuove opportunità di sviluppo economico e culturale del territorio.

Un confronto tra istituzioni, cultura e impresa

Interverranno:

Dott. Lucio Giordano , Sindaco di Santa Severina

, Sindaco di Santa Severina On. Sergio Ferrari , Consigliere della Regione Calabria

, Consigliere della Regione Calabria Dott. Bruno Cortese , rappresentante de I Borghi più belli d’Italia e Presidente Rotary

, rappresentante de I Borghi più belli d’Italia e Presidente Rotary Prof. Giuseppe Squillace , Università della Calabria

, Università della Calabria Giuseppe Bonasso, fondatore di Carlo V Group SRL

Un parterre che unisce istituzioni, mondo accademico e imprenditoria, con l’obiettivo di costruire una riflessione concreta sul futuro dei territori.

Il filo conduttore: la storia che diventa economia

Il convegno si concentrerà su un tema preciso:

👉 come la storia e l’identità possano trasformarsi in opportunità reali di sviluppo

Dalle conoscenze del ‘500 sull’utilizzo di erbe e spezie, fino alle applicazioni contemporanee, il percorso sarà quello di una tradizione che non resta memoria, ma diventa leva concreta per creare valore, lavoro e visione.

Un modello replicabile per il territorio

L’evento non sarà solo un momento culturale, ma anche un’occasione per riflettere su un possibile modello di sviluppo locale basato su:

identità territoriale

valorizzazione delle eccellenze

connessione tra cultura e impresa

Un approccio che punta a trasformare i borghi in protagonisti attivi di una nuova economia.

Conclusione con degustazione e momento conviviale

A chiusura del convegno è previsto un momento di degustazione e incontro, pensato per favorire il dialogo tra relatori, operatori e partecipanti.