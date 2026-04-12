Santa Severina: il 18 aprile un convegno tra storia, spezie e sviluppo del territorio

Un viaggio tra storia, cultura e futuro del territorio: è questo il cuore del convegno che si terrà il prossimo 18 aprile 2026 a Santa Severina, nella suggestiva cornice della Sala delle Scuderie del Castello.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccontare e valorizzare il legame tra le tradizioni del passato – in particolare quelle legate all’uso di spezie, aromi e profumi nel ‘500 – e le nuove opportunità di sviluppo economico e culturale del territorio.
Un confronto tra istituzioni, cultura e impresa
Interverranno:
- Dott. Lucio Giordano, Sindaco di Santa Severina
- On. Sergio Ferrari, Consigliere della Regione Calabria
- Dott. Bruno Cortese, rappresentante de I Borghi più belli d’Italia e Presidente Rotary
- Prof. Giuseppe Squillace, Università della Calabria
- Giuseppe Bonasso, fondatore di Carlo V Group SRL
Un parterre che unisce istituzioni, mondo accademico e imprenditoria, con l’obiettivo di costruire una riflessione concreta sul futuro dei territori.
Il filo conduttore: la storia che diventa economia
Il convegno si concentrerà su un tema preciso:
👉 come la storia e l’identità possano trasformarsi in opportunità reali di sviluppo
Dalle conoscenze del ‘500 sull’utilizzo di erbe e spezie, fino alle applicazioni contemporanee, il percorso sarà quello di una tradizione che non resta memoria, ma diventa leva concreta per creare valore, lavoro e visione.
Un modello replicabile per il territorio
L’evento non sarà solo un momento culturale, ma anche un’occasione per riflettere su un possibile modello di sviluppo locale basato su:
- identità territoriale
- valorizzazione delle eccellenze
- connessione tra cultura e impresa
Un approccio che punta a trasformare i borghi in protagonisti attivi di una nuova economia.
Conclusione con degustazione e momento conviviale
A chiusura del convegno è previsto un momento di degustazione e incontro, pensato per favorire il dialogo tra relatori, operatori e partecipanti.