Premio Aragona a Isola Capo Rizzuto: la V edizione regala una serata di emozioni e ricordi

La V edizione del premio Aragona al Castello Aragonese di Le Castella ha regalato momenti indimenticabili, grazie alla presenza di personalità di spicco del panorama artistico, culturale e sociale. L’evento è promosso da ormai cinque anni dall’amministrazione Vittimberga grazie all’impegno del Vice Sindaco Andrea Liò e dell’Asssessore alla Cultura Antonella Pagliuso. Tra gli interventi più apprezzati dal pubblico, quello di Lino Patruno ha catturato l’attenzione con aneddoti affascinanti dei suoi 70 anni di carriera, vissuti al fianco dei più grandi musicisti nazionali e internazionali. Le sue storie, intrise di musica e passione, hanno saputo emozionare e coinvolgere gli spettatori, trasportandoli in un viaggio tra le note della sua lunga e brillante carriera. Di grande impatto anche il discorso sulla legalità di Sergio Gaglianese, che ha affrontato con serietà e profondità un tema centrale nella società odierna. Allo stesso modo, il contributo di Emilio Cellini ha messo in luce l’importanza della tutela ambientale, un argomento che è stato trattato con competenza e passione, sensibilizzando il pubblico sull’urgenza di proteggere il nostro ecosistema.

Un altro momento speciale è stato l’intervento di Andrea Dentuto, il disegnatore che, ripercorrendo la sua carriera, ha riportato in vita personaggi amati dall’infanzia di molti. Il pubblico meno giovane ha rivissuto emozioni e ricordi legati ai suoi disegni, dimostrando quanto l’arte possa connettere generazioni diverse. Simpatica e piena di umanità, Suor Paola ha condiviso il palco con decine di ragazzi che l’hanno accompagnata all’evento, esprimendo il grande affetto e l’impatto positivo che la sua attività ha avuto su molte vite. La sua presenza ha reso la serata ancora più speciale, con un tocco di autenticità e calore umano.

Non sono mancate le menzioni agli artisti locali, come il giovane talento della danza Ernesto Ruggiero e la judoka Teresa Loprete, che hanno rappresentato con orgoglio le eccellenze del territorio che si distinguono su palcoscenici nazionali cosi come anche Miss Mondo Calabria, Siria Gigliarano, che con la sua bellezza ha aggiunto un tocco di eleganza all’evento. Franco Sacco e la sua compagnia teatrale sono stati celebrati per il loro contributo alla cultura locale e per i 30 anni carriera.

L’evento è stato condotto con professionalità da Francesco Latella, affiancato dalla brillante Francesca Valia e dalla bellissima Francesca Muto, che ha svolto il ruolo di valletta con grazia e presenza scenica. La serata è stata un perfetto connubio tra cultura, divertimento e riflessione, capace di unire momenti di leggerezza a tematiche di grande rilevanza sociale. Un appuntamento che ha lasciato il segno nel cuore della comunità e ha celebrato il talento in tutte le sue forme. Ad aprire e chiudere l’evento è stato lo stesso Lino Patruno con la sua Jazz Band, a quasi 90 anni l’artista di origini crotonese è ancora capace di regalare emozioni.