Consulta per la disabilità di Isola Capo Rizzuto (Kr): Silvana Scorza nuovo Garante

Silvana Scorza, dipendente dell’ASP di Crotone, è stata designata come il nuovo Garante della Disabilità del Comune di Isola Capo Rizzuto. Questa nomina è stata effettuata dopo le dimissioni della dott.ssa Alba Amato, avvenute recentemente per motivi lavorativi. In precedenza, la dott.ssa Scorza aveva partecipato alla manifestazione d’interesse indetta dall’ente comunale due anni fa, ma la scelta era caduta sulla dott.ssa Amato.

L’istituzione del Garante della Disabilità è stata fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga, che poco dopo l’insediamento ha incaricato l’allora consigliere Andrea Liò di portare avanti il progetto. Successivamente, Liò è diventato Vice Sindaco con delega anche ai servizi sociali e ha concluso la prima parte dell’iter a giungo 2021 con l’approvazione in consiglio del regolamento per poi proseguire con la nomina della consulta e, infine, quella del Garanta. La consulta è composta da rappresentanti di associazioni di categoria, delegati per le scuole, genitori di ragazzi con disabilità e due consiglieri comunali, uno della maggioranza e uno dell’opposizione.

La consulta ha il compito di promuovere la qualità di vita delle persone con disabilità in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, attraverso la rimozione di barriere architettoniche, culturali, comunicative e altre che limitano l’esercizio dei loro diritti. La consulta si impegna inoltre a favorire l’autonomia e l’autodeterminazione delle persone con disabilità, a monitorare e promuovere proposte sulla mobilità e l’accessibilità, a sostenere l’inclusione lavorativa e a sensibilizzare la cittadinanza sulla tematica della disabilità. Opera come strumento di partecipazione, confronto e attivazione sui temi di interesse delle persone con disabilità. Si prefigge di promuovere l’attivazione delle persone con disabilità, la conoscenza delle loro condizioni di vita, il collegamento con enti preposti e la divulgazione di informazioni sui temi relativi alla disabilità.

La nomina di Silvana Scorza come Garante della Disabilità del Comune di Isola Capo Rizzuto rappresenta un altro passo importante verso l’inclusione e il raggiungimento di tutti questi obiettivi prefissati dall’amministrazione affinché nessun cittadino resti indietro.