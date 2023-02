Crotone lancia la campagna “- Energia + Risparmio” per l’uso intelligente dell’energia elettrica

“– Energia + Risparmio” è la campagna per l’uso intelligente dell’energia elettrica, che attraverso i canali social dell’Ente, l’assessorato all’Ambiente in collaborazione con la III° Commissione Consiliare promuove al fine di sensibilizzare, come previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, sull’utilizzo razionale dell’energia elettrica.

La campagna del Comune di Crotone sarà lanciata a partire da domani in occasione della Giornata Internazionale del Risparmio Energetico

La campagna invita ad applicare, tra le pareti domestiche, piccoli ma efficaci gesti quotidiani come la regolazione della temperatura degli impianti di riscaldamento o utilizzare programmi eco per lavatrici e lavastoviglie che comportano non solo un miglioramento dal punto di vista ambientale ma anche un significativo risparmio per il bilancio familiare.

La campagna non sarà solo diffusa via social ma è intenzione dell’assessorato in accordo con la competente commissione diffonderla anche nelle scuole attraverso incontri con gli alunni concordati con i dirigenti scolastici.

Tra l’altro la campagna si inserisce in una serie di misure che l’amministrazione ha già adottato in tema di efficientamento energetico come ad esempio l’installazione di impianti fotovoltaici presso strutture sportive come la Piscina Olimpionica Comunale o lo stesso palazzo di città e su edifici scolastici di competenza comunale.