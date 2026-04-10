Tutto pronto per Pensa Tu: il Festival della Divulgazione. Ogni sera dal 15 al 17 aprile tre divulgatori sul palco del Teatro Auditorium Unical

Stanno per entrare nel vivo gli appuntamenti di Pensa Tu – Festival della Scienza e delle Curiosità, in programma dal 15 al 17 aprile 2026 al Teatro Auditorium Unical.

La programmazione sarà articolata in due momenti distinti ogni giorno:

al mattino gli appuntamenti saranno riservati alle scuole del territorio, con incontri su prenotazione pensati per stimolare curiosità e spirito critico tra gli studenti; la sera, invece, il festival aprirà le porte a tutto il pubblico con talk e spettacoli divulgativi accessibili tramite l’acquisto di un ticket.

Proprio per il pubblico che parteciperà durante le tre serate, il festival porterà sul palco del TAU ogni sera tre grandi protagonisti della divulgazione contemporanea, offrendo al pubblico un’esperienza dal vivo fatta di talk, racconti e momenti di spettacolo.

La sera di martedì 15 aprile, interverranno Sara Biancardi, biologa marina e divulgatrice, Andrea Piovan, doppiatore e voce narrante di numerosi documentari internazionali (BBC Earth), e Rick Dufer, filosofo e autore tra i più seguiti nel panorama dei divulgatori contemporanei.

Mercoledì 16 aprile , dalle 21:00, saliranno sul palco Chiara Capuano, illustratrice e divulgatrice del cosmo, Pasquale D’Anna, fondatore della community Passione Astronomia, e Luca Perri, astrofisico e divulgatore attivo a livello nazionale con numerose collaborazioni anche dal punto di vista televisivo (SuperQuark+, Kilimangiaro, Noos) .

A chiudere il festival, la sera di giovedì 17 aprile, saranno Selinature, divulgatrice esperta di animali, Angelo Rizzo, ideatore del progetto “Ti Consiglia”, e Kenta Suzuki, “ambasciatore cultura giapponese” di origini giapponesi che discuterà proprio di similitudini e differenze tra cultura italiana e cultura giapponese.

Nove grandi protagonisti e un percorso che attraversa ambiti diversi della conoscenza, dall’astronomia alla biologia, dalla filosofia alla cultura contemporanea, mantenendo al centro il dialogo diretto con il pubblico. All’evento sarà inoltre disponibile il bookshop ufficiale, dove poter reperire alcuni dei libri dei divulgatori.

I biglietti per gli appuntamenti serali del festival sono già disponibili in prevendita online (ingresso singolo e abbonamento per tutte le serate) su ticket.pensatu.it

Sarà disponibile anche l’acquisto al botteghino del teatro ogni sera a partire dalle ore 19:00.