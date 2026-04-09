A Cosenza l’antifascismo degli scrittori calabresi: da La Cava a Strati

Il Circolo “Gullo-Mazzotta” Area urbana Cosenza di Rifondazione Comunista, nell’ambito del festival Resistenze promosso insieme all’ANPI Cosenza, invita la cittadinanza all’incontro “L’antifascismo degli scrittori calabresi. Da Mario La Cava a Saverio Strati”.

L’iniziativa intende approfondire il contributo di importanti autori calabresi alla riflessione critica sul fascismo, con particolare attenzione alle opere e al pensiero di Mario La Cava e Saverio Strati, figure centrali della letteratura meridionale del Novecento.

A discuterne saranno Marco Gatto, docente presso l’Università della Calabria, Maria Teresa Gigliotti, dottoranda presso lo stesso ateneo, e Domenico Passarelli, docente nei licei classici.

L’incontro sarà un’occasione per riflettere sul rapporto tra letteratura e impegno civile, e per riscoprire una tradizione culturale che ha saputo opporsi, anche attraverso la scrittura, alle forme di autoritarismo e di sopraffazione.

L’invito è rivolto a cittadine e cittadini, studenti e studentesse, associazioni e realtà sociali interessate a un confronto aperto e partecipato.