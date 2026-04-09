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Premio We Build 2026: il Kiwanis Club Rende premia il professore Calabrò, eccellenza calabrese in Italia e nel mondo

Nella suggestiva cornice dell’Hotel Balestrieri di Cirò Marina si è svolta la XXXI edizione del Premio We Build “Franco Mignolo”, promossa dal Kiwanis International – Distretto Italia San Martino, Divisione Calabria 12 Magna Grecia, appuntamento ormai consolidato che celebra le eccellenze calabresi distintesi nei rispettivi ambiti professionali, portando alto il nome della regione in Italia e nel mondo.
A testimonianza dell’importanza dell’evento, al tavolo delle autorità erano presenti Basilio Valente, Governatore del Kiwanis International – Distretto Italia-San Marino; Antonio Francesco Amodeo, Luogotenente della Divisione Calabria 12 Magna Grecia; Delly Fabiano, Luogotenente eletto della Divisione 12, e il Chairman del Premio, Antonino Ballarati, che ha evidenziato il valore dell’iniziativa nel promuovere modelli virtuosi per le nuove generazioni.
Tra i protagonisti dell’edizione 2026, il Prof. Gian Pietro Calabrò, insignito del riconoscimento dal Kiwanis Club Rende, che ha inteso premiare una figura di altissimo profilo accademico e umano.
Il premio, realizzato dal Maestro Orafo Michele Affidato, è stato consegnato dal Presidente Giuliano Arabia che nel suo intervento ha offerto una presentazione intensa e partecipata, capace di restituire con profondità il valore del percorso accademico e umano del Professore, sottolineandone il ruolo di riferimento nel panorama giuridico e culturale.
Giurista di chiara fama, già Professore Ordinario (a.r.) di Filosofia del diritto e Teoria dello Stato presso l’Università della Calabria, il Prof. Calabrò rappresenta un punto di riferimento nella formazione giuridica e culturale di intere generazioni. Un percorso accademico di straordinaria rilevanza, che attraversa decenni di insegnamento, ricerca e confronto internazionale, portando la Calabria nei contesti più autorevoli del dibattito culturale: dall’Università di Danzica, dove ha inaugurato l’anno accademico con una riflessione sui diritti umani dopo Auschwitz, alle collaborazioni con l’Università Complutense di Madrid, fino al contributo offerto presso l’Istituto di Bioetica dell’Università Cattolica di Roma.
La sua attività non si è mai limitata alla dimensione accademica, ma ha assunto nel tempo una valenza profondamente civile. Il Prof. Calabrò ha fatto dei diritti umani e della legalità non solo oggetto di studio, ma una vera e propria missione, contribuendo alla formazione di nuove generazioni di giuristi consapevoli anche attraverso la direzione del Master di II livello in “Diritti Umani e Legalità” presso l’Università della Calabria.
Una visione che si intreccia pienamente con i valori del Kiwanis, da sempre impegnato nella tutela dei più piccoli e nella promozione della dignità della persona.
A margine della cerimonia, il Presidente del Kiwanis Club Rende, Giuliano Arabia, ha dichiarato: «Premiare il Prof. Calabrò è per noi motivo di grande orgoglio. Parliamo di una figura autorevole che ha dato e continua a dare lustro alla Calabria nei più alti contesti accademici e culturali, in Italia e nel mondo.
Una scelta pienamente condivisa da tutto il Club, nata da un forte senso di responsabilità nell’individuare una figura capace di rappresentare e raccontare la parte più alta, autentica e significativa della nostra terra.
Il suo percorso restituisce con forza l’immagine di una Calabria che, nelle sue espressioni migliori, è una terra ricca di risorse, capace di generare pensiero, cultura e autorevolezza, riconosciute ben oltre i propri confini.»
Il riconoscimento conferito al Prof. Calabrò assume così un significato che va oltre la dimensione celebrativa, configurandosi come un atto di identità e di visione: la volontà di valorizzare percorsi di eccellenza capaci di incidere nel tempo e nelle coscienze.
Tra i premiati di questa edizione figurano, inoltre, personalità di alto profilo nei rispettivi ambiti, segnalate dai rispettivi club: l’ingegnere Francesco Pellegrino (Kiwanis Club Acri), l’avvocato Gianluca Gallo (Kiwanis Club Castrovillari), il produttore Luca Marino (Kiwanis Club Catanzaro Città del Vento), il dottor Giuseppe Quero (Kiwanis Club Cirò Marina Apollo Aleo), l’ingegnere Domenico Bruno (Kiwanis Club Sibari), il magistrato Francesco De Tommasi (Kiwanis Club Corigliano Calabro), l’artista Antonio Affidato (Kiwanis Club Cosenza Città degli Enotri), l’ingegnere Giuseppe Formetta (Kiwanis Club Rossano Ippodamo da Mileto), il professore Giuseppe Trebisacce (Kiwanis Club Cosenza) e il dottor Sergio Baldari (Kiwanis Club Vibo Valentia).
In questo contesto, il Premio We Build si conferma un appuntamento che, anno dopo anno, consolida il proprio valore, favorendo l’incontro tra esperienze, competenze e visioni, e restituendo con chiarezza il profilo di un territorio capace di coltivare eccellenze e di riconoscerne il valore nel tempo.

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