San Nicola Arcella, presentata in conferenza stampa la bellezza della Calabria a “Il Borgo dei Borghi 2026”

Si è tenuta questa mattina, alle ore 11:00, presso la Sala degli Stemmi del Palazzo della Provincia di Cosenza, la conferenza stampa di presentazione della candidatura del Comune di San Nicola Arcella alla tredicesima edizione de “Il Borgo dei Borghi”, l’iniziativa nazionale che ogni anno celebra i paesi più belli e autentici d’Italia all’interno della trasmissione “Kilimangiaro”, in onda su Rai 3 e che per questa XIII edizione vede San Nicola Arcella affacciarsi sul palcoscenico nazionale, mostrando al grande pubblico il fascino del suo centro storico e dei suoi panorami sospesi tra mare e roccia.

Ad accogliere gli organi di informazione sono stati il Presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, e il Sindaco di San Nicola Arcella, Eugenio Madeo, che hanno illustrato le ragioni e il valore della partecipazione del borgo tirrenico al celebre contest televisivo.

«San Nicola Arcella è uno dei luoghi simbolo della nostra provincia, un borgo che racchiude paesaggio, cultura, tradizioni e una straordinaria capacità di accoglienza» – ha dichiarato il Presidente della Provincia Biagio Faragalli.

«Sostenere questa candidatura significa valorizzare non soltanto un singolo comune, ma l’intero patrimonio diffuso della nostra terra, fatto di borghi, comunità e identità locali che meritano di essere conosciuti e riconosciuti a livello nazionale. Come Provincia vogliamo essere al fianco di questo percorso. È vero: l’ente provincia non ha deleghe specifiche in materia di turismo. Tuttavia la Provincia rimane un’istituzione con un peso politico e amministrativo importante, che deve essere messo pienamente al servizio del territorio, dei comuni e degli amministratori locali» – ha aggiunto.

«La nostra idea è chiara: la Provincia deve essere sempre di più un ente di prossimità, la casa degli amministratori e dei comuni. Un luogo istituzionale in cui i sindaci e le amministrazioni locali possano trovare ascolto, supporto, coordinamento e rappresentanza» – ha concluso Faragalli.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco Eugenio Madeo, che ha sottolineato il valore simbolico e strategico della candidatura: «Essere scelti per rappresentare la Calabria in un contesto prestigioso come Il Borgo dei Borghi è per San Nicola Arcella un traguardo di grande valore. È il risultato di un lavoro di valorizzazione del patrimonio storico, paesaggistico e culturale che negli ultimi anni ha coinvolto istituzioni, cittadini e associazioni. Questa partecipazione non è soltanto una competizione, ma un’opportunità straordinaria per far conoscere la bellezza e l’autenticità del nostro borgo a milioni di italiani».

Da Madeo un accorato appello a sostenere con il voto San Nicola Arcella: «oggi rivolgo un appello a tutti: ai cittadini, ai calabresi che vivono dentro e fuori la nostra regione, agli amici e a tutti coloro che amano i borghi italiani. Sostenete San Nicola Arcella con il vostro voto. Ogni voto è un gesto di amore per il nostro borgo e per l’intera Calabria. È un modo concreto per aiutarci a raccontare la bellezza della nostra terra e per dare visibilità a un territorio che merita di essere conosciuto e apprezzato sempre di più».

Nel corso dell’incontro sono stati presentati i dettagli della partecipazione al concorso, che prevede la messa in onda di un video-racconto dedicato alle bellezze paesaggistiche, storiche e culturali del borgo, dalla celebre Arcomagno al fascino del centro storico affacciato sul Tirreno. Ampio spazio è stato dedicato anche alle iniziative di promozione territoriale attivate in queste settimane: una campagna di comunicazione istituzionale e digitale, il coinvolgimento della comunità locale, delle associazioni e degli operatori turistici, oltre ad attività di storytelling e promozione sui canali social e sui media, con l’obiettivo di sostenere la candidatura e valorizzare l’identità del territorio.