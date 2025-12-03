Danza paralimpica: a Corigliano-Rossano la campionessa Frumento (non vedente), la talentuosa Bruzzese (danza su carrozzina) per evento ‘I Figli della Luna’

Valorizzare le capacità di ciascuno, a qualsiasi velocità esse vadano; contribuire a costruire comunità realmente inclusive e non soltanto a parole; sfatare tabù radicati ed educare lo sguardo a riconoscere le persone prima ancora della loro condizione. Perché non serve e non basta una sola Giornata per cambiare il modo di approcciarsi alla disabilità, ma un impegno costante ed attento.

VENERDÌ 5 ALLE 20,30 AL PALAEVENTI ANCHE BALLERINO DI AMICI GAUDINO

Per il Presidente della Cooperativa sociale I Figli della Luna, Lorenzo Notaristefano, la vicepresidente Marilena Prezzo, la consigliera Francesca Prezzo e le socie Antonella Celestino, Dora e Margherita Quadro, quello dell’inclusione è un impegno che deve rinnovarsi quotidianamente, 365 giorni l’anno attraverso iniziative capaci di sensibilizzare e normalizzare la disabilità.

NORMALIZZARE DISABILITÀ, CONTINUA IMPEGNO SODALIZIO

Risponde a questo obiettivo anche l’iniziativa DANCE No Limits, l’evento-spettacolo pensato per dare forza al valore dell’inclusione attraverso l’arte della danza ed il linguaggio del corpo, in programma per il prossimo venerdì 5 dicembre, alle ore 20.30, al PalaEventi di Via Candiano, allo scalo di Rossano. Ospiti d’eccezione: direttamente da Savona, gli atleti dell’ASD Semplicemente Danza Luisella Frumento, ballerina non vedente e Giovanni Gottardi, suo partner in scena. La coppia ha conquistato il primo posto nella specialità Show e il secondo posto nelle Danze Standard alla Coppa del Mondo 2023 di danza paralimpica, categoria non vedenti. Con loro ci sarà anche Chiara Bruzzese, ballerina che danza in carrozzina e che porta sul palco la grazia, la forza e il coraggio che trasformano ogni limite in espressione. A presentare la serata e ad esibirsi in una coreografia speciale sarà Umberto Gaudino, ballerino professionista e volto amatissimo di Amici.

SALGONO A 12 LE SCUOLE DI BALLO DEL TERRITORIO PARTECIPANTI

All Dance di Antonella Bruno, Art Dance (Be Funcky Crew) di Domenico De Pasquale, il Centro Studi Danza Margherita, la Dance Academy School di Paolo Marincolo, Dance for Life, Eurolira Dance Corigliano di Converso Francesco, Le Voci del Cuore di Graziella e Annateresa Veneziano, la New Olimpica Dance – Mariapaola Aiello & Stefano Covello, la Scuola Internazionale di danza di Carmen Biscardi, Sturdust di Teresa Risafi, The Center Ballet di Ilaria Cava, Top team Dance di Giorgio Graziano. Sono salite a 12 le scuole di ballo del territorio che si esibiranno nel corso dell’evento patrocinato dal CONI, dalla FEDESM – Federazione Italiana Danza sportiva e sport musicali e dal Comitato Italiano Paralimpico – Regione Calabria, con due coreografie ciascuno. Si esibiranno, inoltre, guidati dal maestro Paolo Marincolo, i ragazzi del Centro Diurno Il Sorriso.