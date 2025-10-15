Circolo Culturale Rossanese organizza “Splendori ottocenteschi” fra arte, musica e storia

Grande interesse ha suscitato la visita guidata “Splendori ottocenteschi a Palazzo Cherubini” organizzata dal Presidente Circolo Culturale Rossanese, Direttore Antonio Guarasci, in collaborazione con la casa Museo Giorgio Cherubini, svoltasi martedì 14 ottobre u.s.

I numerosi soci, appassionati d’arte, hanno potuto vivere un affascinante viaggio nella storia attraverso i saloni di rappresentanza del palazzo, tra cui il celebre salotto cinese e il salone delle feste, egregiamente guidati, con competenza e professionalità dall’esperto Natalino Scino che ha incantato i partecipanti anche per i particolari racconti e tradizioni di famiglia.

L’iniziativa ha avuto come obiettivo la valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico locale, promuovendo la conoscenza delle dimore storiche che custodiscono l’identità del territorio.

La serata si è conclusa con un brindisi conviviale sotto le volte affrescate dal maestro Michele Capobianco, accompagnata dalle note del Gattopardo eseguite al mandolino dal maestro Pino Salerno. Le fasi dell’evento sono state riprese da Domenico Esposito.

«Siamo orgogliosi di aver riportato l’attenzione su uno dei luoghi più suggestivi del nostro patrimonio artistico» – ha dichiarato il presidente A. Guarasci che ha ringraziato la famiglia dell’Avv. Nicola Cherubini per la cortese accoglienza riservata durante la visita alla Casa Museo e aver potuto ammirare da vicino la ricchezza delle opere d’Arte e la storia che ogni ambiente custodisce con eleganza- «Il Circolo continuerà a promuovere iniziative che uniscono cultura, storia ».