Cosenza, l’11 settembre l’incontro su Indro Montanelli di Nazione Futura

Indro Montanelli il giornalista, il conservatore è il tema dell’ incontro organizzato da Nazione Futura di Cosenza che si terrà il prossimo 11 settembre alle ore 17,30 al Gran Caffe Renzelli nel centro storico.

Introdurrà Vincenzo Campanella responsabile del circolo. La figura del conservatore verrà affidata al docente universitario Vittorio Lombardi. Mentre a descrivere il giornalista sarà il presidente dell’ordine della Calabria Giuseppe Soluri

Contiamo nella partecipazione ampia di curiosi e di quanti apprezzavano Montanelli e il suo stile – si legge in una nota di Nazione Futura – e lo ricorderemo come esempio di giornalismo e di libertà in un secolo che lo ha visto protagonista.