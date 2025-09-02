“Quando l’Italia perse la faccia”, a Figline Vegliaturo la presentazione del libro sulla vicenda di Enzo Tortora

Il 5 settembre nella piazzetta comunale di Figline Vegliaturo la presentazione del libro scritto dal legale del presentatore, Raffaele Della Valle, insieme con il giornalista Francesco Kostner, “Quando l’Italia perse la faccia. L’orrore giudiziario che travolse Enzo Tortora”.

Nell’immaginario collettivo, rappresenta uno dei simboli della Giustizia che non funziona. Del suo uso distorto, della spettacolarizzazione dei processi, più complessivamente, delle gravissime conseguenze che possono derivare da iniziative ed azioni non adeguatamente ponderate, e capaci perciò di incidere pesantemente, se non di stravolgere il sistema dei diritti e delle garanzie Costituzionali. Rappresenta tutto questo – e forse molto di più – la vicenda giudiziaria del giornalista e presentatore televisivo Enzo Tortora, che fu arrestato nel 1983 e condannato in primo grado nel 1985 a dieci anni di reclusione. Assolto nel 1986 dalla Corte d’Appello di Napoli “perché il fatto non sussiste”, vide confermata la sua innocenza dalla Corte di Cassazione nel 1987.

La storia giudiziaria di Enzo Tortora sarà al centro di un atteso incontro, venerdì prossimo, 5 settembre, alle ore 21:00, nella piazzetta del Comune di Figline Vegliaturo, che prenderà spunto da libro-intervista “Quando l’Italia perse la faccia” (Luigi Pellegrini Editore), scritto a quattro mani dal legale del presentatore, Raffaele Della Valle, e dal giornalista Francesco Kostner.

All’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle proprie attività finalizzate alla diffusione della conoscenza storica e allo sviluppo di forte di una coscienza civile, e coordinata dal giornalista Mario Tursi Prato, interverranno, assieme agli autori, il sindaco di Figline Vegliaturo, Pasquale Filice, il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, l’avvocato Enzo Paolini, il Presidente della Camera penale di Cosenza, Roberto Le Pera, e il prof. Alessandro Diddi, docente di Procedura penale all’Università della Calabria.

Arrivato alla quarta edizione, il libro-intervista “Quando l’Italia perse la faccia”, che è stato oggetto di studio e di incontri in numerose scuole calabresi e italiane, continua a registrare notevole interesse. Il 29 settembre, sarà presentato dal Rotary Club Casalmaggiore Viadana Sabbioneta del Distretto Rotary 2050; nel mese di ottobre, dal Rotary Club Roma Circo Massimo.