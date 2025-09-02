Corigliano-Rossano, FdI: “Nostra realtà in crescita”

“Il partito cittadino rilancia la propria visione politica: radici, valori e nuove energie per un progetto che guarda al futuro. Fratelli d’Italia a Corigliano-Rossano si presenta come una realtà in crescita, impegnata a rafforzare la propria presenza sul territorio attraverso organizzazione, formazione e partecipazione. ‘La Destra è viva e si evolve. Noi costruiamo il futuro su radici profonde, non rinneghiamo quanto la nostra eredità ci ha insegnato’ è la frase che sintetizza lo spirito con cui si intende lavorare.

La tradizione della Destra locale ha avuto figure importanti e momenti significativi, ma il messaggio che arriva oggi è chiaro: la memoria va rispettata, senza restare prigionieri del passato. Onorare la storia politica significa trasformarla in operosa attualità, senza fermarsi a ciò che è stato.

Per questo, FdI ha scelto di puntare su strumenti concreti. Tra questi spiccano: ‘La scuola di formazione politica’, intesa come laboratorio per promuovere la partecipazione del collettivo e lo sviluppo di competenze al servizio del governo della nostra società, aperta a tutte le componenti della società civile.

L’iniziativa, che riprenderà subito dopo le elezioni regionali, rappresenta una delle azioni qualificanti di un percorso che vuole portare alla nascita di una nuova classe dirigente radicata nei valori del centrodestra, ma capace di guardare alle sfide di oggi e di domani.

Il partito sottolinea che questo impegno si fonda sulla militanza, sul sacrificio e sulla coerenza, lontano da logiche di opportunismo o personalismi. La politica, viene ribadito, è fatta di presenza costante, di lavoro quotidiano, spesso silenzioso e di disponibilità ad assumersi responsabilità senza calcoli di convenienza.

FdI richiama anche i capisaldi della propria agenda politica: identità, sicurezza, sostegno alla famiglia, centralità dell’impresa e sviluppo del Sud. Non slogan astratti, ma principi che guidano scelte amministrative e orientano la costruzione di una rete politica che vuole crescere insieme al territorio.

L’obiettivo dichiarato è unire memoria e innovazione: custodire i valori storici, ma costruire strumenti nuovi per tradurli in azione. All’interno di questo quadro si colloca anche il percorso della coordinatrice Dora Mauro. La sua esperienza amministrativa è maturata in passato in ambito civico, apportando il suo contributo tecnico all’Amministrazione locale. Coerente con i valori del centrodestra, oggi, attivamente contribuisce al costante impegno di Fratelli d’Italia sul territorio, ispirandolo e partecipando, con determinazione e spirito di servizio, al progetto politico del partito con una visione che si incentra sulla vita locale, ma abbraccia un orizzonte territoriale più ampio.

Fratelli d’Italia è la principale forza politica nazionale; in Calabria continua a crescere in consensi e organizzazione. Corigliano-Rossano è parte di questo scenario. Non si tratta, quindi, della fine di un pezzo di storia, ma dell’inizio di un nuovo capitolo scritto con idee, militanza e radicamento. La Destra non è un’eredità da conservare in archivio, ma una realtà viva che evolve, pronta a raccogliere la sfida di un tempo controverso, con serietà e risolutezza”.

E’ quanto si legge in una nota FdI Corigliano Rossano.